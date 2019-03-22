Попросили надіти маску: волинянин затіяв бійку в магазині





Інцидент трапився 20 квітня о пів на восьму вечора в міні-маркеті «Наш край Експрес» у Ковелі на вулиці Володимира Кияна. Про це інформує



Чоловік зайшов без захисної маски. На зауваження продавчині надіти маску відреагував нецензурною лайкою.



Один із покупців попросив заспокоїтися і не ображати жінку. Після чого хуліган накинувся на нього з кулаками. Став бити по голові, від чого покупець впав на підлогу. Потім дебошир вийшов на вулицю, але невдовзі знову повернувся у торговий зал і продовжив гамселити потерпілого.



Судово-медична експертиза зафіксувала у чоловіка численні тілесні ушкодження.



У відкритому судовому засіданні Ковельського міськрайонного суду дебошир розкаявся у вчиненому і вибачився перед потерпілим.



Суд врахував, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, тому призначив йому покарання у вигляді 8500 гривень штрафу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік відмовився надіти захисну маску в магазині, а після зауваження продавчині розпочав бійку.Інцидент трапився 20 квітня о пів на восьму вечора в міні-маркеті «Наш край Експрес» у Ковелі на вулиці Володимира Кияна. Про це інформує Ковель медіа Чоловік зайшов без захисної маски. На зауваження продавчині надіти маску відреагував нецензурною лайкою.Один із покупців попросив заспокоїтися і не ображати жінку. Після чого хуліган накинувся на нього з кулаками. Став бити по голові, від чого покупець впав на підлогу. Потім дебошир вийшов на вулицю, але невдовзі знову повернувся у торговий зал і продовжив гамселити потерпілого.Судово-медична експертиза зафіксувала у чоловіка численні тілесні ушкодження.У відкритому судовому засіданні Ковельського міськрайонного суду дебошир розкаявся у вчиненому і вибачився перед потерпілим.Суд врахував, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, тому призначив йому покарання у вигляді 8500 гривень штрафу.

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