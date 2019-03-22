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Попросили одягнути маску: волинянин затіяв бійку в магазині

Попросили одягнути маску: волинянин затіяв бійку в магазині
Чоловік відмовився надіти захисну маску в магазині, а після зауваження продавчині розпочав бійку.

Інцидент трапився 20 квітня о пів на восьму вечора в міні-маркеті «Наш край Експрес» у Ковелі на вулиці Володимира Кияна. Про це інформує Ковель медіа.

Чоловік зайшов без захисної маски. На прохання продавчині одягнути маску відреагував нецензурною лайкою.

Один із покупців попросив заспокоїтися і не ображати жінку. Після чого хуліган накинувся на нього з кулаками. Став бити по голові, від чого покупець впав на підлогу. Потім дебошир вийшов на вулицю, але невдовзі знову повернувся у торговий зал і продовжив гамселити потерпілого.

Судово-медична експертиза зафіксувала у чоловіка численні тілесні ушкодження.

У відкритому судовому засіданні Ковельського міськрайонного суду дебошир розкаявся у вчиненому і вибачився перед потерпілим.

Суд врахував, що обвинувачений вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місцем проживання характеризується виключно позитивно, має на утриманні двох малолітніх дітей, тому призначив йому покарання у вигляді 8500 гривень штрафу.

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Теги: Ковель, маска, магазин, бійка, суд
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Коментарі 2
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Маску йому тре приклєїти до рила.
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Маску йому тре приклєїти до рила.
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