На Волині суд закрив школу через порушення вимог пожежної безпеки





Про це інформує



Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області звернулося з позовом до загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. села Старі Кошари Ковельського району про зупинення експлуатації будівлі навчального закладу до повного усунення порушень вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки.



Відповідач позовні вимоги не визнав, мотивуючи тим, що на час розгляду справи в суді зафіксовані порушення, які були виявленні при перевірці та зафіксовані в акті, частково усунуті, а тому просив відмовити в задоволенні позову.



За результатами позапланової перевірки будівлі школи встановлено, що дерев’яні елементи горищних покриттів не оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують І групу вогнезахисної ефективності. Для котельні не визначена категорія щодо вибухопожежної та пожежної небезпеки. У коридорі, як шляху евакуації, застосовані будівельні матеріали з вищою пожежною небезпекою, ніж треба. Не обладнано двері на сходовій клітці пристроями для самозачинення. Не проведено технічне обслуговування наявних вогнегасників. Не відділено приміщення електрощитової від суміжних приміщень протипожежними дверима. Школа не обладнана пожежною сигналізацією. Відсутня вода у пожежній водоймі. Електрощитова не забезпечена вогнегасником.



Постановою головного державного інспектора з нагляду (контролю) у сфері пожежної та техногенної безпеки м. Ковеля та Ковельського району директора школи було притягнуто до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу.



Суд задовольнив позов повністю, зобов’язав керівництво школи зупинити експлуатацію будівлі навчального закладу до повного усунення виявлених порушень.

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