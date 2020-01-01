Ранок 21 червня: в Україні – 735 нових випадків коронавірусу, на Волині – 39





Про це



Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (101), Рівненській (96) та Закарпатській (80) областях. У Києві — 73 випадків.



На Волині за попередню добу підтвердили 39 випадків хвороби. Загальна кількість захворілих в області становить 1782. Із цієї кількості хворіє 1182 людини, одужали 548 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 52 людини.



Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 36 560 випадків захворювання, з них 16 509 одужали, летальних випадків — 1 002.

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