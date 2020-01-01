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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Ранок 21 червня: в Україні – 735 нових випадків коронавірусу, на Волині – 39

Ранок 21 червня: в Україні – 735 нових випадків коронавірусу, на Волині – 39
За минулу добу, 20 червня, в Україні коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 735 людей. Зокрема зафіксували 8 летальних випадків, 103 людини — одужали.

Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.

Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (101), Рівненській (96) та Закарпатській (80) областях. У Києві — 73 випадків.

На Волині за попередню добу підтвердили 39 випадків хвороби. Загальна кількість захворілих в області становить 1782. Із цієї кількості хворіє 1182 людини, одужали 548 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 52 людини.

Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 36 560 випадків захворювання, з них 16 509 одужали, летальних випадків — 1 002.

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Теги: коронавірус, статистика, МОЗ, Україна, Волинь
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