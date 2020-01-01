Закупили засоби захисту і дезінфекції: як на Волині готуються до проведення ЗНО

Алла Корнейко.



Про це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише видання



«До навчальних закладів здійснена прив’язка працівників. Вже навіть передбачено, скільки треба дезінфекторів, масок на кожен пункт тестування. Маховик вже розкручений, не можна гальмувати», – розповіла Алла Корнейко.



З її слів, у попередні роки організатори та адміністратори вже восени знали дати, коли мають відбутися ЗНО з різних предметів, до того ж це ще й давало можливість в нормальному плановому порядку готуватися дітям, закладам освіти, адміністраторам.



«ЗНО організовується впродовж багатьох місяців. Щоб почати процедуру підготовки до ЗНО 2020 року, ми починали перші нормативні документи, перші дії починали робити у вересні 2019 року», – розповіла Алла Корнейко.







«А в цьому році (станом на 19 червня, - ред.) лишилося 6 днів до планової дати першого ЗНО, а ми до сьогодні не можемо на 100% сказати, що воно відбудеться», – озвучила завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту ППО.



До того ж, вона додала, що скасування пробного тестування було непродуманою дією.



«Тому, що рішення скасувати пробне в тому форматі, в якому мало би бути, було прийняте геть пізно ввечері в п’ятницю без узгодження з безпосередніми організаторами, адміністраторами. Якби їх запитали, то чітко було б сказано: «Не можна цього робити». Маса людей були задіяні в організації пробного. Що вже говорити, що на організацію основної сесії задіяно ще більше учасників», – підсумувала Алла Корнейко.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход, депутатка Луцької міської ради Алла Надточій, Оксана Ляшенко – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та Тетяна Пастрик – в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради, Андрій Лучик – головний редактор ІА «Конкурент».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Готуючись до проведення ЗНО-2020, вже встигли закупили чимало засобів захисту, дезінфекції та іншого. Здійснена потужна робота тими людьми, які організовують його незалежне та об'єктивне проведення. Про це розповіла завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту ППОПро це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише видання "Конкурент" «До навчальних закладів здійснена прив’язка працівників. Вже навіть передбачено, скільки треба дезінфекторів, масок на кожен пункт тестування. Маховик вже розкручений, не можна гальмувати», – розповіла Алла Корнейко.З її слів, у попередні роки організатори та адміністратори вже восени знали дати, коли мають відбутися ЗНО з різних предметів, до того ж це ще й давало можливість в нормальному плановому порядку готуватися дітям, закладам освіти, адміністраторам.«ЗНО організовується впродовж багатьох місяців. Щоб почати процедуру підготовки до ЗНО 2020 року, ми починали перші нормативні документи, перші дії починали робити у вересні 2019 року», – розповіла Алла Корнейко.«А в цьому роцілишилося 6 днів до планової дати першого ЗНО, а ми до сьогодні не можемо на 100% сказати, що воно відбудеться», – озвучила завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень Волинського інституту ППО.До того ж, вона додала, що скасування пробного тестування було непродуманою дією.«Тому, що рішення скасувати пробне в тому форматі, в якому мало би бути, було прийняте геть пізно ввечері в п’ятницю без узгодження з безпосередніми організаторами, адміністраторами. Якби їх запитали, то чітко було б сказано: «Не можна цього робити». Маса людей були задіяні в організації пробного. Що вже говорити, що на організацію основної сесії задіяно ще більше учасників», – підсумувала Алла Корнейко.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху, депутатка Луцької міської ради– доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та– в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради,– головний редактор ІА «Конкурент».

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