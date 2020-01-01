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Через затоплення бойлерної частина будинків на Дубнівській – без води

Через затоплення бойлерної частина будинків на Дубнівській – без води
Внаслідок аварійного пошкодження мережі 21 червня близько п’ятої години ранку аварійні служби були вимушені здійснити відключення водопостачання близько десяти багатоквартирних будинків на вулиці Дубнівській.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

Інформують, що аварійна ситуація виникла через затоплення великої бойлерної ДКП «Луцьктепло».

Враховуючи складність аварії, наразі залучають відділення МНС для якомога швидшого відкачування води і подолання наслідків ушкоджень. Далі аварійні бригади КП «Луцькводоканал» та ДКП «Луцьктепло» приступлять до виявлення місця пошкодження і ліквідації аварійної ситуації.

Подачу води відновлять після завершення всіх робіт. Обіцяють, що працівники підприємства намагатимуться якомога швидше відновити водопостачання.

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Теги: волопостачання, Луцьк, відключення
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