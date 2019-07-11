Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді





Про це повіломив офіційний сайт



Невтішну новину донецькі футболісти дізналися вже у Луцьку.



Матч «Олімпіка» з «Карпатами» в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок мав відбутися у Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Два футболісти «Олімпіка» отримали позитивні тести на коронавірус, тому матч з «Карпатами», який мав відбутися 21 червня у Луцьку, скасували.Про це повіломив офіційний сайт «Олімпіка» Невтішну новину донецькі футболісти дізналися вже у Луцьку.Матч «Олімпіка» з «Карпатами» в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок мав відбутися у Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

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