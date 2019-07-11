Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді
Сьогодні, 13:20
Два футболісти «Олімпіка» отримали позитивні тести на коронавірус, тому матч з «Карпатами», який мав відбутися 21 червня у Луцьку, скасували.
Про це повіломив офіційний сайт «Олімпіка».
Невтішну новину донецькі футболісти дізналися вже у Луцьку.
Матч «Олімпіка» з «Карпатами» в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок мав відбутися у Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повіломив офіційний сайт «Олімпіка».
Невтішну новину донецькі футболісти дізналися вже у Луцьку.
Матч «Олімпіка» з «Карпатами» в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок мав відбутися у Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львівській області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді
Сьогодні, 13:20