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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді

Матч «Олімпік» – «Карпати», який мав відбутися у Луцьку, скасували через коронавірус в донецькій команді
Два футболісти «Олімпіка» отримали позитивні тести на коронавірус, тому матч з «Карпатами», який мав відбутися 21 червня у Луцьку, скасували.

Про це повіломив офіційний сайт «Олімпіка».

Невтішну новину донецькі футболісти дізналися вже у Луцьку.

Матч «Олімпіка» з «Карпатами» в 27-му турі УПЛ перенесуть. Поєдинок мав відбутися у Луцьку через складну епідеміологічну ситуацію у Львівській області.

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Теги: коронавірус, футбол, Олімпік, Карпати
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