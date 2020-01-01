У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки
Сьогодні, 15:29
Працівники поліції та Держпродспоживслужби перевірили ринки Луцька на дотримання вимог карантину.
Профілактична перевірка відбулася сьогодні, 21 червня, на Варшавському та Центральному ринках, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що особливу увагу звертали на відповідальність адміністрацій ринків щодо забезпечення виконання санітарно-епідеміологічних заходів.
Зауважують також, що результати перевірки донесуть до відома міської ради для вживання подальших необхідних заходів.
До слова, за час карантинного періоду поліцейські склали 63 протоколи про порушення правил торгівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Профілактична перевірка відбулася сьогодні, 21 червня, на Варшавському та Центральному ринках, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.
Інформують, що особливу увагу звертали на відповідальність адміністрацій ринків щодо забезпечення виконання санітарно-епідеміологічних заходів.
Зауважують також, що результати перевірки донесуть до відома міської ради для вживання подальших необхідних заходів.
До слова, за час карантинного періоду поліцейські склали 63 протоколи про порушення правил торгівлі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Івахів
та
БФ
«Патріоти
Волині» вітають з Днем медичного працівника
Останні новини
Лікарка і медсестра з Волині стали заслуженими
Сьогодні, 16:45
У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею
Сьогодні, 16:04
У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки
Сьогодні, 15:29
Молоде подружжя з Луцька, яке в страшній автотрощі втратило доньку, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:55