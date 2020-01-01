У Луцьку поліція і Держпродспоживслужба перевірили Варшавський і Старий ринки





Профілактична перевірка відбулася сьогодні, 21 червня, на Варшавському та Центральному ринках, повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.



Інформують, що особливу увагу звертали на відповідальність адміністрацій ринків щодо забезпечення виконання санітарно-епідеміологічних заходів.



Зауважують також, що результати перевірки донесуть до відома міської ради для вживання подальших необхідних заходів.



До слова, за час карантинного періоду поліцейські склали 63 протоколи про порушення правил торгівлі.







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