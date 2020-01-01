У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею





Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.



Відомо, що рух перекриють з 8:00 22 червня до 17:00 3 липня - на період проведення ремонтних робіт колії в межах залізничного переїзду 299 км на станції Ківерці.



Тож поліція має врегулювати рух автотранспорту на цій ділянці.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 22 червня, у Ківерцях перекриють рух автостранспорту вулицею Літописною.Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.Відомо, що рух перекриють з 8:00 22 червня до 17:00 3 липня - на період проведення ремонтних робіт колії в межах залізничного переїзду 299 км на станції Ківерці.Тож поліція має врегулювати рух автотранспорту на цій ділянці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію