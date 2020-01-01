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У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею

У Ківерцях через ремонт колії на 12 днів перекриють рух вулицею
Завтра, 22 червня, у Ківерцях перекриють рух автостранспорту вулицею Літописною.

Про це повідомляє Ківерцівська міська рада.

Відомо, що рух перекриють з 8:00 22 червня до 17:00 3 липня - на період проведення ремонтних робіт колії в межах залізничного переїзду 299 км на станції Ківерці.

Тож поліція має врегулювати рух автотранспорту на цій ділянці.

Фото ілюстративне

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Теги: колія, Ківерці, перекриття
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