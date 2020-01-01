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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою

Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 21 червня.

Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.

Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 949 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 21 червня зайняті 452 (тобто 47,6%). Для порівняння, станом на 20 травня були зайняті 98 ліжок.

Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 88 (48,9%).

У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 50 (28,2%).

У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 36 (66,6%).

У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 лідок з 20 наявних (55%).

У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, зайнятих – 36 (90%).

У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 інфекційних ліжок. Станом на 21 червня зайняті – 28 (51%).

Володимир-Волинське МТМО облаштувало 40 ліжок, 19 – зараз зайняті (47,5%).

У Горохівській центральній рай лікарні зайняте лише 1 місце з 39 наявних (2,6%).

Луцька ЦРЛ: 20 наявних місць, зайняті 2 (10%).

Ратнівська ЦРЛ: 85 наявних, 83 зайняті (97,6%).

Рожищенська ЦРЛ: 15 наявних, 10 зайнятих (66,6%).

Іваничівська ЦРЛ: 25 наявних, 4 зайняті (16%).

Камінь-Каширська ЦРЛ: 85 наявних, 74 зайнятих (87,1%).

Маневицька ЦРЛ: 20 наявних ліжкомісць, 7 зайнятих (35%).

Любешівська ЦРЛ 24 наявних, 5 зайнятих (20,8%).

Локачинська ЦРЛ: вільні усі з 10 наявних інфекційних ліжкомісць.

На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.

На фото – палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обласної лікарні).

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Теги: коронавірус, Волинь, завантаженість, відсоток, лікарні
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