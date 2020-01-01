Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою





Про це



Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 949 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 21 червня зайняті 452 (тобто 47,6%). Для порівняння, станом на 20 травня були зайняті 98 ліжок.



Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 88 (48,9%).



У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 50 (28,2%).



У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 36 (66,6%).



У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 лідок з 20 наявних (55%).



У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, зайнятих – 36 (90%).



У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 інфекційних ліжок. Станом на 21 червня зайняті – 28 (51%).



Володимир-Волинське МТМО облаштувало 40 ліжок, 19 – зараз зайняті (47,5%).



У Горохівській центральній рай лікарні зайняте лише 1 місце з 39 наявних (2,6%).



Луцька ЦРЛ: 20 наявних місць, зайняті 2 (10%).



Ратнівська ЦРЛ: 85 наявних, 83 зайняті (97,6%).



Рожищенська ЦРЛ: 15 наявних, 10 зайнятих (66,6%).



Іваничівська ЦРЛ: 25 наявних, 4 зайняті (16%).



Камінь-Каширська ЦРЛ: 85 наявних, 74 зайнятих (87,1%).



Маневицька ЦРЛ: 20 наявних ліжкомісць, 7 зайнятих (35%).



Любешівська ЦРЛ 24 наявних, 5 зайнятих (20,8%).



Локачинська ЦРЛ: вільні усі з 10 наявних інфекційних ліжкомісць.



На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.



На фото – палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обласної лікарні).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 21 червня.Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 949 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 21 червня зайняті 452 (тобто 47,6%). Для порівняння, станом на 20 травня були зайняті 98 ліжок.Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 88 (48,9%).У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 50 (28,2%).У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 36 (66,6%).У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 лідок з 20 наявних (55%).У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, зайнятих – 36 (90%).У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 інфекційних ліжок. Станом на 21 червня зайняті – 28 (51%).Володимир-Волинське МТМО облаштувало 40 ліжок, 19 – зараз зайняті (47,5%).У Горохівській центральній рай лікарні зайняте лише 1 місце з 39 наявних (2,6%).Луцька ЦРЛ: 20 наявних місць, зайняті 2 (10%).Ратнівська ЦРЛ: 85 наявних, 83 зайняті (97,6%).Рожищенська ЦРЛ: 15 наявних, 10 зайнятих (66,6%).Іваничівська ЦРЛ: 25 наявних, 4 зайняті (16%).Камінь-Каширська ЦРЛ: 85 наявних, 74 зайнятих (87,1%).Маневицька ЦРЛ: 20 наявних ліжкомісць, 7 зайнятих (35%).Любешівська ЦРЛ 24 наявних, 5 зайнятих (20,8%).Локачинська ЦРЛ: вільні усі з 10 наявних інфекційних ліжкомісць.На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.

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