Які лікарні Волині найбільш завантажені хворими та коронавірус та пацієнтами з підозрою
Сьогодні, 17:20
Оприлюднили інформацію в розрізі лікувальних закладів Волині щодо зайнятих ліжок хворими на COVID-19 та пацієнтами з підозрою на наявність інфекції станом на 21 червня.
Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.
Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 949 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 21 червня зайняті 452 (тобто 47,6%). Для порівняння, станом на 20 травня були зайняті 98 ліжок.
Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 88 (48,9%).
У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 50 (28,2%).
У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 36 (66,6%).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 лідок з 20 наявних (55%).
У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, зайнятих – 36 (90%).
У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 інфекційних ліжок. Станом на 21 червня зайняті – 28 (51%).
Володимир-Волинське МТМО облаштувало 40 ліжок, 19 – зараз зайняті (47,5%).
У Горохівській центральній рай лікарні зайняте лише 1 місце з 39 наявних (2,6%).
Луцька ЦРЛ: 20 наявних місць, зайняті 2 (10%).
Ратнівська ЦРЛ: 85 наявних, 83 зайняті (97,6%).
Рожищенська ЦРЛ: 15 наявних, 10 зайнятих (66,6%).
Іваничівська ЦРЛ: 25 наявних, 4 зайняті (16%).
Камінь-Каширська ЦРЛ: 85 наявних, 74 зайнятих (87,1%).
Маневицька ЦРЛ: 20 наявних ліжкомісць, 7 зайнятих (35%).
Любешівська ЦРЛ 24 наявних, 5 зайнятих (20,8%).
Локачинська ЦРЛ: вільні усі з 10 наявних інфекційних ліжкомісць.
На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.
На фото – палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обласної лікарні).
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Про це повідомляє Волинська облдержадміністрація з посиланням на дані обласного управління охорони здоров’я.
Зауважують, що всього у медзакладах Волині – 949 інфекційних ліжкомісць. Із них станом на 21 червня зайняті 452 (тобто 47,6%). Для порівняння, станом на 20 травня були зайняті 98 ліжок.
Пропонуємо аналіз у розрізі медичних закладів. Так, у Волинській обласній інфекційній лікарні – 180 інфекційних ліжок, з них зайняті 88 (48,9%).
У обласній клінічній лікарні – усього 177 ліжок. Зайняті хворими на коронавірус 50 (28,2%).
У Ковельському МТМО – 54 інфекційних ліжка. Зайняті – 36 (66,6%).
У КНП «Любомльське територіальне медичне об’єднання Любомльської районної ради» зайняті 11 лідок з 20 наявних (55%).
У лікарні в Ківерцях – усього 40 інфекційних ліжок, зайнятих – 36 (90%).
У Нововолинській центральній міській лікарні – 55 інфекційних ліжок. Станом на 21 червня зайняті – 28 (51%).
Володимир-Волинське МТМО облаштувало 40 ліжок, 19 – зараз зайняті (47,5%).
У Горохівській центральній рай лікарні зайняте лише 1 місце з 39 наявних (2,6%).
Луцька ЦРЛ: 20 наявних місць, зайняті 2 (10%).
Ратнівська ЦРЛ: 85 наявних, 83 зайняті (97,6%).
Рожищенська ЦРЛ: 15 наявних, 10 зайнятих (66,6%).
Іваничівська ЦРЛ: 25 наявних, 4 зайняті (16%).
Камінь-Каширська ЦРЛ: 85 наявних, 74 зайнятих (87,1%).
Маневицька ЦРЛ: 20 наявних ліжкомісць, 7 зайнятих (35%).
Любешівська ЦРЛ 24 наявних, 5 зайнятих (20,8%).
Локачинська ЦРЛ: вільні усі з 10 наявних інфекційних ліжкомісць.
На щастя, у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об’єднанні (обласна дитяча лікарні) не зайняте жодне ліжко з 30 передбачених. Аналогічна ситуація і у Луцькому клінічному поголовому будинку.
На фото – палата інфекційного шпиталю у Боголюбах (корпус обласної лікарні).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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