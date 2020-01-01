У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Сьогодні, 19:19
Підприємець Віктор Дадак, який займається вирощуванням полуниці, у День медичного працівника вирішив пригостити ягодами медпрацівників Волинської обласної інфекційної лікарні.
Допис про це у соцмережі розмістив знайомий Віктора Дадака.
Сам же підприємець у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost зауважив, що не надто хотів би про це розповідати на загал, оскільки не вважає, що зробив щось грандіозне. Утім, ми все ж наполягли. Добрих новин сьогодні не так і багато.
Віктор Дадак вирощує полуницю поблизу Луцька – у Струмівці. Каже, у День медика хотілося зробити медикам сюрприз, знак уваги та підтримки, яка дуже важлива для них саме зараз, у період пандемії.
«Чому б ні? Для мене це – просто. Для них – приємно», – каже чоловік. Додає, що у майбутньому планує пригостити ягодами медиків і інших закладів Луцька.
Сьогодні, 21 червня, – ще й День батька. На відео – один з двох синів Віктора Дадака Сергій смакує полуницею з батьківського поля.
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Допис про це у соцмережі розмістив знайомий Віктора Дадака.
Сам же підприємець у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost зауважив, що не надто хотів би про це розповідати на загал, оскільки не вважає, що зробив щось грандіозне. Утім, ми все ж наполягли. Добрих новин сьогодні не так і багато.
Віктор Дадак вирощує полуницю поблизу Луцька – у Струмівці. Каже, у День медика хотілося зробити медикам сюрприз, знак уваги та підтримки, яка дуже важлива для них саме зараз, у період пандемії.
«Чому б ні? Для мене це – просто. Для них – приємно», – каже чоловік. Додає, що у майбутньому планує пригостити ягодами медиків і інших закладів Луцька.
Сьогодні, 21 червня, – ще й День батька. На відео – один з двох синів Віктора Дадака Сергій смакує полуницею з батьківського поля.
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