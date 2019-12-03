На Волині немає підприємства, яке може утилізувати використані маски та рукавички





На Волині немає ліцензованого підприємства, яке може займатися утилізацією використаних масок, рукавичок і інших медичних відходів, – розповіла Вікторія Тимощук.



У побутових відходах маски й рукавички трапляються, розповів керівник КП “Луцькспецкомунтранс” Сергій Андрієвський.



“Проаналізувавши, яке сміття попадає на полігон, ми побачили, що кількість поодинока і через місяць ми запустили роботу сміттєсортувальної станції”, – розповідає Сергій Андрієвський.



Дехто з лучан викидає використані засоби захисту у каналізацію, каже речниця Луцькводоканалу Ольга Федоренко.



“Слава Богу, це не масово, і просимо лучан, щоб такого не було. Ще більша проблема, що каналізація забивається від вологих серветок, бо багато хто вважає, що вони паперові, але вони не розчиняються у воді, – каже Ольга Федоренко.



"Волинські лікарняні заклади укладають угоди з підприємствами для утилізації медичних відходів з інших областей. Зібрати й утилізувати використані маски, рукавички у людей проблема", – каже заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.





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