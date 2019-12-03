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На Волині немає підприємства, яке може утилізувати використані маски та рукавички

На Волині немає підприємства, яке може утилізувати використані маски та рукавички
Засоби індивідуального захисту нині знаходять на полігоні твердих побутових відходів та у каналізації.

На Волині немає ліцензованого підприємства, яке може займатися утилізацією використаних масок, рукавичок і інших медичних відходів, – розповіла Суспільному заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.

У побутових відходах маски й рукавички трапляються, розповів керівник КП “Луцькспецкомунтранс” Сергій Андрієвський.

“Проаналізувавши, яке сміття попадає на полігон, ми побачили, що кількість поодинока і через місяць ми запустили роботу сміттєсортувальної станції”, – розповідає Сергій Андрієвський.

Дехто з лучан викидає використані засоби захисту у каналізацію, каже речниця Луцькводоканалу Ольга Федоренко.

“Слава Богу, це не масово, і просимо лучан, щоб такого не було. Ще більша проблема, що каналізація забивається від вологих серветок, бо багато хто вважає, що вони паперові, але вони не розчиняються у воді, – каже Ольга Федоренко.

"Волинські лікарняні заклади укладають угоди з підприємствами для утилізації медичних відходів з інших областей. Зібрати й утилізувати використані маски, рукавички у людей проблема", – каже заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.


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Теги: рукавички, маски, відходи, утилізація
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