На Волині немає підприємства, яке може утилізувати використані маски та рукавички
Сьогодні, 21:20
Засоби індивідуального захисту нині знаходять на полігоні твердих побутових відходів та у каналізації.
На Волині немає ліцензованого підприємства, яке може займатися утилізацією використаних масок, рукавичок і інших медичних відходів, – розповіла Суспільному заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.
У побутових відходах маски й рукавички трапляються, розповів керівник КП “Луцькспецкомунтранс” Сергій Андрієвський.
“Проаналізувавши, яке сміття попадає на полігон, ми побачили, що кількість поодинока і через місяць ми запустили роботу сміттєсортувальної станції”, – розповідає Сергій Андрієвський.
Дехто з лучан викидає використані засоби захисту у каналізацію, каже речниця Луцькводоканалу Ольга Федоренко.
“Слава Богу, це не масово, і просимо лучан, щоб такого не було. Ще більша проблема, що каналізація забивається від вологих серветок, бо багато хто вважає, що вони паперові, але вони не розчиняються у воді, – каже Ольга Федоренко.
"Волинські лікарняні заклади укладають угоди з підприємствами для утилізації медичних відходів з інших областей. Зібрати й утилізувати використані маски, рукавички у людей проблема", – каже заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.
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На Волині немає ліцензованого підприємства, яке може займатися утилізацією використаних масок, рукавичок і інших медичних відходів, – розповіла Суспільному заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.
У побутових відходах маски й рукавички трапляються, розповів керівник КП “Луцькспецкомунтранс” Сергій Андрієвський.
“Проаналізувавши, яке сміття попадає на полігон, ми побачили, що кількість поодинока і через місяць ми запустили роботу сміттєсортувальної станції”, – розповідає Сергій Андрієвський.
Дехто з лучан викидає використані засоби захисту у каналізацію, каже речниця Луцькводоканалу Ольга Федоренко.
“Слава Богу, це не масово, і просимо лучан, щоб такого не було. Ще більша проблема, що каналізація забивається від вологих серветок, бо багато хто вважає, що вони паперові, але вони не розчиняються у воді, – каже Ольга Федоренко.
"Волинські лікарняні заклади укладають угоди з підприємствами для утилізації медичних відходів з інших областей. Зібрати й утилізувати використані маски, рукавички у людей проблема", – каже заступниця начальника управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації Вікторія Тимощук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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