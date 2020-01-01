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Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»

Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
У Шацькому національному природному парку провели роботи з покращення екологічної стежки «Три озера».

Про це повідомляє пресслужба НПП.

«Працівники парку (Шацького НПП – ред.) оновили екологічну стежку «Три озера»: встановили нові інформаційні аншлаги та спостережні вежі. Тож тепер вона стане не лише об’єктом для проведення екологічних спостережень та досліджень, а й об’єктом для цікавих екскурсій. Стежка проходить повз одне з найбільших озер Шацького поозер’я – озера Пулемецького. Крім того, саме на цьому маршруті Ви зможете спостерігати за «пташиним царством» на озері Мале Чорне. Чекаємо відвідувачів на оновленій екологічній стежці», – йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також нагадали, що в межах території Шацького національного природного парку, крім екологічної стежки «Три озера», діє ще дві – «Світязянка» та «Лісова пісня». Вони оснащені інформаційними аншлагами, оглядовими точками та пунктами відпочинку.

Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»

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Теги: Шацький НПП, озеро, екологічна стежка
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