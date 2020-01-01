Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
Сьогодні, 22:29
У Шацькому національному природному парку провели роботи з покращення екологічної стежки «Три озера».
Про це повідомляє пресслужба НПП.
«Працівники парку (Шацького НПП – ред.) оновили екологічну стежку «Три озера»: встановили нові інформаційні аншлаги та спостережні вежі. Тож тепер вона стане не лише об’єктом для проведення екологічних спостережень та досліджень, а й об’єктом для цікавих екскурсій. Стежка проходить повз одне з найбільших озер Шацького поозер’я – озера Пулемецького. Крім того, саме на цьому маршруті Ви зможете спостерігати за «пташиним царством» на озері Мале Чорне. Чекаємо відвідувачів на оновленій екологічній стежці», – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі також нагадали, що в межах території Шацького національного природного парку, крім екологічної стежки «Три озера», діє ще дві – «Світязянка» та «Лісова пісня». Вони оснащені інформаційними аншлагами, оглядовими точками та пунктами відпочинку.
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Про це повідомляє пресслужба НПП.
«Працівники парку (Шацького НПП – ред.) оновили екологічну стежку «Три озера»: встановили нові інформаційні аншлаги та спостережні вежі. Тож тепер вона стане не лише об’єктом для проведення екологічних спостережень та досліджень, а й об’єктом для цікавих екскурсій. Стежка проходить повз одне з найбільших озер Шацького поозер’я – озера Пулемецького. Крім того, саме на цьому маршруті Ви зможете спостерігати за «пташиним царством» на озері Мале Чорне. Чекаємо відвідувачів на оновленій екологічній стежці», – йдеться в повідомленні.
У пресслужбі також нагадали, що в межах території Шацького національного природного парку, крім екологічної стежки «Три озера», діє ще дві – «Світязянка» та «Лісова пісня». Вони оснащені інформаційними аншлагами, оглядовими точками та пунктами відпочинку.
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