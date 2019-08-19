Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО





Картину, як сортують сміття мешканці даної громади показав Ярослав Садольський у спільноті Реалії Мар'янівської ОТГ, пише



"Сьогодні відбулись слухання про полігон і один цегівський депутат кричав, що ми сортуєм сміття. Показую, як сортують", - написав чоловік.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волиняни невдоволені сортуванням сміття у Мар'янівській ОТГ.Картину, як сортують сміття мешканці даної громади показаву спільноті Реалії Мар'янівської ОТГ, пише «Волинь UA» "Сьогодні відбулись слухання про полігон і один цегівський депутат кричав, що ми сортуєм сміття. Показую, як сортують", - написав чоловік.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію