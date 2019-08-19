Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО
21 червень, 22:53
Волиняни невдоволені сортуванням сміття у Мар'янівській ОТГ.
Картину, як сортують сміття мешканці даної громади показав Ярослав Садольський у спільноті Реалії Мар'янівської ОТГ, пише «Волинь UA».
"Сьогодні відбулись слухання про полігон і один цегівський депутат кричав, що ми сортуєм сміття. Показую, як сортують", - написав чоловік.
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Картину, як сортують сміття мешканці даної громади показав Ярослав Садольський у спільноті Реалії Мар'янівської ОТГ, пише «Волинь UA».
"Сьогодні відбулись слухання про полігон і один цегівський депутат кричав, що ми сортуєм сміття. Показую, як сортують", - написав чоловік.
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