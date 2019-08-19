вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО

Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО
Волиняни невдоволені сортуванням сміття у Мар'янівській ОТГ.

Картину, як сортують сміття мешканці даної громади показав Ярослав Садольський у спільноті Реалії Мар'янівської ОТГ, пише «Волинь UA».

"Сьогодні відбулись слухання про полігон і один цегівський депутат кричав, що ми сортуєм сміття. Показую, як сортують", - написав чоловік.

Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО
Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, сортування, Мар'янівська ОТГ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО
21 червень, 23:24
Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО
21 червень, 22:53
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
21 червень, 22:29
У громаді на Волині відзначили кращих медиків
21 червень, 21:48
Схожі новини
В Устилузі запровадили роздільний збір сміття В Устилузі запровадили роздільний збір сміття
31 травень, 07:23
Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО Жителів громади на Волині навчали думати та діяти екологічно. ФОТО
19 серпень, 2019, 03:05
У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття У медколеджі на Волині сортуватимуть сміття
23 червень, 2019, 22:42
Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини Волинські школярі виручили понад півтисячі гривень від зібраної вторсировини
17 травень, 2019, 05:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО
21 червень, 23:24
 0
Показали, як насправді сортують сміття мешканці громади на Волині. ФОТО
21 червень, 22:53
 0
Шацький нацпарк оновив екологічну стежку «Три озера»
21 червень, 22:29
 0
У громаді на Волині відзначили кращих медиків
21 червень, 21:48
 0
Медіа
відео
1/8