На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО





Про це повідомляє



Нагадаємо, судно зазнало аварії біля одеського берега 22-го листопада 2019 року. Влада обіцяла прибрати танкер до початку курортного сезону, але він все ще на місці.



Днями губернатор області Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти його за допомогою повітряних балонів.



Близько 13:00 21-го червня в департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.



Окрім того, провели роз'яснювальну роботу з відпочиваючими – людям пояснили, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із затонулого біля узбережжя Одеси танкера «Делфі» стався витік пального. Пляма розливу досягла значних розмірів і поширилася в напрямку пляжу з відпочивальниками.Про це повідомляє Думская Нагадаємо, судно зазнало аварії біля одеського берега 22-го листопада 2019 року. Влада обіцяла прибрати танкер до початку курортного сезону, але він все ще на місці.Днями губернатор області Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти його за допомогою повітряних балонів.Близько 13:00 21-го червня в департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.Окрім того, провели роз'яснювальну роботу з відпочиваючими – людям пояснили, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію