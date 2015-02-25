На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО
Сьогодні, 01:27
Із затонулого біля узбережжя Одеси танкера «Делфі» стався витік пального. Пляма розливу досягла значних розмірів і поширилася в напрямку пляжу з відпочивальниками.
Про це повідомляє Думская.
Нагадаємо, судно зазнало аварії біля одеського берега 22-го листопада 2019 року. Влада обіцяла прибрати танкер до початку курортного сезону, але він все ще на місці.
Днями губернатор області Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти його за допомогою повітряних балонів.
Близько 13:00 21-го червня в департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.
Окрім того, провели роз'яснювальну роботу з відпочиваючими – людям пояснили, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.
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Про це повідомляє Думская.
Нагадаємо, судно зазнало аварії біля одеського берега 22-го листопада 2019 року. Влада обіцяла прибрати танкер до початку курортного сезону, але він все ще на місці.
Днями губернатор області Максим Куций заявляв, що судновласнику запропонували підняти його за допомогою повітряних балонів.
Близько 13:00 21-го червня в департаменті міського господарства Одеської міськради розповіли, що сорбент швидко доставили на місце події і розлив палива було оперативно локалізовано.
Окрім того, провели роз'яснювальну роботу з відпочиваючими – людям пояснили, що купатися в морі не можна. Фахівці зробили заміри якості води.
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