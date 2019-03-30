Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО
21 червень, 23:24
У багатоповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва, де 21 червня стався потужний вибух, знайдено тіла трьох загиблих.
Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи", - йдеться у повідомленні.
Як сказав на брифінгу пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, під завалами загинув чоловік. Зараз встановлюють його вік, а також в якій саме квартирі мешкав загиблий.
"На цю хвилину у нас знайдений третій загиблий. Це чоловік", - заявив представник ДСНС.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.
З будинку було евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.
За фактом вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.
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Про це повідомляє ДСНС.
"Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи", - йдеться у повідомленні.
Як сказав на брифінгу пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, під завалами загинув чоловік. Зараз встановлюють його вік, а також в якій саме квартирі мешкав загиблий.
"На цю хвилину у нас знайдений третій загиблий. Це чоловік", - заявив представник ДСНС.
Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.
З будинку було евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.
За фактом вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.
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