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Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО

Вибух у столичній багатоповерхівці: знайшли тіла трьох загиблих. ВІДЕО
У багатоповерховому житловому будинку в Дарницькому районі Києва, де 21 червня стався потужний вибух, знайдено тіла трьох загиблих.

Про це повідомляє ДСНС.

"Станом на 20:00 на місці надзвичайної ситуації знайдено 3 загиблі особи", - йдеться у повідомленні.

Як сказав на брифінгу пресофіцер Держслужби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий, під завалами загинув чоловік. Зараз встановлюють його вік, а також в якій саме квартирі мешкав загиблий.

"На цю хвилину у нас знайдений третій загиблий. Це чоловік", - заявив представник ДСНС.

Як повідомлялося, 21 червня о 10:00 у Дарницькому районі Києва по вул. Соломії Крушельницької, 1/5, в десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо газоповітряної суміші без послідуючого горіння. Внаслідок вибуху сталося руйнування п’ятого, шостого, сьомого та восьмого поверхів.

З будинку було евакуйовано 23 особи. Деблоковано 3 людей.


На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій, мобільна оперативна група ДСНС та співробітники Національної поліції.

За фактом вибуху в будинку по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 у Києві прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки при поводженні з газом, що призвело до тяжких наслідків, загибелі та травмування людей).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль взяв ситуацію під особистий контроль.


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Теги: багатоповірехівка, вибух, газ, ДСНС, постраждалі
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