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У Луцьку рецидивіст грабував офіси, а потім погрожував свідкам та потерпілим

У Луцьку рецидивіст грабував офіси, а потім погрожував свідкам та потерпілим
У Луцьку раніше судимий вдавався до грабежу офісів і приміщень, змовляючись з іншими злочинцями, а потім погрожував постраждалим і свідкам.

За свої злочини він відсидить шість років, пише ІА Волинські новини.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.

Під час суду встановили, що 20 травня 2017 року раніше судимий лучанин за попередньою змовою з іншим чоловіком, пошкодили замок та проникли до офісного приміщення звідки вкрали ноутбуки та мобільні телефони на суму 17 тисяч гривень. Їхні дії були помічені, та разом з вкраденим майном вони втекли.

Окрім того, 20 вересня 2017 року лучанин разом з невстановленою особою проник до господарського приміщення, звідки вони викрали електроінструменти на суму 34 тисяч 100 гривень.

До того ж, лучанин погрожував двом свідкам та дружині одного з потерпілих вбивством, а також говорив, що спалить хату.

У судовому засіданні він визнав свою вину в окремих епізодах, однак заперечив, що він здійснив крадіжку в офісі за попередньою змовою. Він також сказав, що між ним та потерпілими була лише сварка на території його подвір`я, ніяких погроз він не висловлював.

Натомість інший грабіжник офісу також заперечив, що вчинив злочин за попередньою змовою. Також він не погодився з тим, що злочин кваліфікували, як грабіж, а не як крадіжку, адже свідок не наздоганяв їх, тому не усвідомлював вчинення ними злочину.

Однак їхня вина була доведена доказами, тож суд призначив лучанину-рецидивісту покарання у виді шести років позбавлення волі, натомість інший чоловік отримав менший строк – 4 роки та два місяці.

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Теги: грабіжник, рецидивіст, суд, вирок, погроза
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