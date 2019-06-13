У Луцьку рецидивіст грабував офіси, а потім погрожував свідкам та потерпілим
Сьогодні, 05:23
У Луцьку раніше судимий вдавався до грабежу офісів і приміщень, змовляючись з іншими злочинцями, а потім погрожував постраждалим і свідкам.
За свої злочини він відсидить шість років, пише ІА Волинські новини.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Під час суду встановили, що 20 травня 2017 року раніше судимий лучанин за попередньою змовою з іншим чоловіком, пошкодили замок та проникли до офісного приміщення звідки вкрали ноутбуки та мобільні телефони на суму 17 тисяч гривень. Їхні дії були помічені, та разом з вкраденим майном вони втекли.
Окрім того, 20 вересня 2017 року лучанин разом з невстановленою особою проник до господарського приміщення, звідки вони викрали електроінструменти на суму 34 тисяч 100 гривень.
До того ж, лучанин погрожував двом свідкам та дружині одного з потерпілих вбивством, а також говорив, що спалить хату.
У судовому засіданні він визнав свою вину в окремих епізодах, однак заперечив, що він здійснив крадіжку в офісі за попередньою змовою. Він також сказав, що між ним та потерпілими була лише сварка на території його подвір`я, ніяких погроз він не висловлював.
Натомість інший грабіжник офісу також заперечив, що вчинив злочин за попередньою змовою. Також він не погодився з тим, що злочин кваліфікували, як грабіж, а не як крадіжку, адже свідок не наздоганяв їх, тому не усвідомлював вчинення ними злочину.
Однак їхня вина була доведена доказами, тож суд призначив лучанину-рецидивісту покарання у виді шести років позбавлення волі, натомість інший чоловік отримав менший строк – 4 роки та два місяці.
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За свої злочини він відсидить шість років, пише ІА Волинські новини.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.
Під час суду встановили, що 20 травня 2017 року раніше судимий лучанин за попередньою змовою з іншим чоловіком, пошкодили замок та проникли до офісного приміщення звідки вкрали ноутбуки та мобільні телефони на суму 17 тисяч гривень. Їхні дії були помічені, та разом з вкраденим майном вони втекли.
Окрім того, 20 вересня 2017 року лучанин разом з невстановленою особою проник до господарського приміщення, звідки вони викрали електроінструменти на суму 34 тисяч 100 гривень.
До того ж, лучанин погрожував двом свідкам та дружині одного з потерпілих вбивством, а також говорив, що спалить хату.
У судовому засіданні він визнав свою вину в окремих епізодах, однак заперечив, що він здійснив крадіжку в офісі за попередньою змовою. Він також сказав, що між ним та потерпілими була лише сварка на території його подвір`я, ніяких погроз він не висловлював.
Натомість інший грабіжник офісу також заперечив, що вчинив злочин за попередньою змовою. Також він не погодився з тим, що злочин кваліфікували, як грабіж, а не як крадіжку, адже свідок не наздоганяв їх, тому не усвідомлював вчинення ними злочину.
Однак їхня вина була доведена доказами, тож суд призначив лучанину-рецидивісту покарання у виді шести років позбавлення волі, натомість інший чоловік отримав менший строк – 4 роки та два місяці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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