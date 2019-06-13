У Луцьку рецидивіст грабував офіси, а потім погрожував свідкам та потерпілим





За свої злочини він відсидить шість років, пише



Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.



Під час суду встановили, що 20 травня 2017 року раніше судимий лучанин за попередньою змовою з іншим чоловіком, пошкодили замок та проникли до офісного приміщення звідки вкрали ноутбуки та мобільні телефони на суму 17 тисяч гривень. Їхні дії були помічені, та разом з вкраденим майном вони втекли.



Окрім того, 20 вересня 2017 року лучанин разом з невстановленою особою проник до господарського приміщення, звідки вони викрали електроінструменти на суму 34 тисяч 100 гривень.



До того ж, лучанин погрожував двом свідкам та дружині одного з потерпілих вбивством, а також говорив, що спалить хату.



У судовому засіданні він визнав свою вину в окремих епізодах, однак заперечив, що він здійснив крадіжку в офісі за попередньою змовою. Він також сказав, що між ним та потерпілими була лише сварка на території його подвір`я, ніяких погроз він не висловлював.



Натомість інший грабіжник офісу також заперечив, що вчинив злочин за попередньою змовою. Також він не погодився з тим, що злочин кваліфікували, як грабіж, а не як крадіжку, адже свідок не наздоганяв їх, тому не усвідомлював вчинення ними злочину.



Однак їхня вина була доведена доказами, тож суд призначив лучанину-рецидивісту покарання у виді шести років позбавлення волі, натомість інший чоловік отримав менший строк – 4 роки та два місяці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку раніше судимий вдавався до грабежу офісів і приміщень, змовляючись з іншими злочинцями, а потім погрожував постраждалим і свідкам.За свої злочини він відсидить шість років, пише ІА Волинські новини Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області.Під час суду встановили, що 20 травня 2017 року раніше судимий лучанин за попередньою змовою з іншим чоловіком, пошкодили замок та проникли до офісного приміщення звідки вкрали ноутбуки та мобільні телефони на суму 17 тисяч гривень. Їхні дії були помічені, та разом з вкраденим майном вони втекли.Окрім того, 20 вересня 2017 року лучанин разом з невстановленою особою проник до господарського приміщення, звідки вони викрали електроінструменти на суму 34 тисяч 100 гривень.До того ж, лучанин погрожував двом свідкам та дружині одного з потерпілих вбивством, а також говорив, що спалить хату.У судовому засіданні він визнав свою вину в окремих епізодах, однак заперечив, що він здійснив крадіжку в офісі за попередньою змовою. Він також сказав, що між ним та потерпілими була лише сварка на території його подвір`я, ніяких погроз він не висловлював.Натомість інший грабіжник офісу також заперечив, що вчинив злочин за попередньою змовою. Також він не погодився з тим, що злочин кваліфікували, як грабіж, а не як крадіжку, адже свідок не наздоганяв їх, тому не усвідомлював вчинення ними злочину.Однак їхня вина була доведена доказами, тож суд призначив лучанину-рецидивісту покарання у виді шести років позбавлення волі, натомість інший чоловік отримав менший строк – 4 роки та два місяці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію