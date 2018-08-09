вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО

У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
Лучани просять капітально відремонтувати пішохідний міст через річку Сапалаївку.

Відповідне звернення на платформі "Відкрите місто" зареєстрував Ігор Соломон.

"Пішохідний міст через річку Сапалаївка по вул. Сіра дивізія, 2 (вул. Островського, 2) знаходиться в аварійному стані,та на мості відсутні поручні. Для безпеки пішоходів потрібно провести капітальний ремонту мосту", - йдеться у дописі.

У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО


У департаменті житлово-комунального господарства відреагували на звернення та провели обстеження вказаної території. За результатами обстеження прийнято рішення провести роботи по відновленню огородження та ремонту поручнів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Сапалаївка, міст, Відкрите місто
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Цей міст у аварійному стані вже більше 30 років. Коли пробуєш йти через нього то таке враження, що знаходишся на гойдолках, ось ось місток зламається і ти разом з ним полетиш у воду.
Відповісти
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70
Сьогодні, 09:14
Після вихідних долар та євро трохи подешевшали: курс валют у Луцьку
Сьогодні, 09:09
У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
Сьогодні, 08:13
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
Сьогодні, 07:18
В Україні може тимчасово погіршитися мобільний зв’язок
Сьогодні, 06:32
Схожі новини
У Луцьку відремонтують мости через Сапалаївку У Луцьку відремонтують мости через Сапалаївку
09 серпень, 2018, 08:22
Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО Поблизу Луцька автомобіль протаранив міст. ФОТО
08 червень, 22:20
Через сміття не було протоку води: у Луцьку очистили русло Сапалаївки Через сміття не було протоку води: у Луцьку очистили русло Сапалаївки
05 червень, 13:01
У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО У Луцьку на мосту зіткнулися 4 автомобілі: рух – ускладнений. ФОТО
01 червень, 09:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф
Сьогодні, 09:30
 0
Ніколи б не подумала, що сусіди можуть бути друзями, – мешканка ЖК «Супернова» Катерина Гуменюк. ФОТО
Сьогодні, 09:30
 0
Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70
Сьогодні, 09:14
 0
Після вихідних долар та євро трохи подешевшали: курс валют у Луцьку
Сьогодні, 09:09
 0
У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
Сьогодні, 08:13
 0
Медіа
відео
1/8