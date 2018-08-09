У Луцьку пішохідний міст через Сапалаївку – у аварійному стані. ФОТО
Сьогодні, 08:13
Лучани просять капітально відремонтувати пішохідний міст через річку Сапалаївку.
Відповідне звернення на платформі "Відкрите місто" зареєстрував Ігор Соломон.
"Пішохідний міст через річку Сапалаївка по вул. Сіра дивізія, 2 (вул. Островського, 2) знаходиться в аварійному стані,та на мості відсутні поручні. Для безпеки пішоходів потрібно провести капітальний ремонту мосту", - йдеться у дописі.
У департаменті житлово-комунального господарства відреагували на звернення та провели обстеження вказаної території. За результатами обстеження прийнято рішення провести роботи по відновленню огородження та ремонту поручнів.
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Відповідне звернення на платформі "Відкрите місто" зареєстрував Ігор Соломон.
"Пішохідний міст через річку Сапалаївка по вул. Сіра дивізія, 2 (вул. Островського, 2) знаходиться в аварійному стані,та на мості відсутні поручні. Для безпеки пішоходів потрібно провести капітальний ремонту мосту", - йдеться у дописі.
У департаменті житлово-комунального господарства відреагували на звернення та провели обстеження вказаної території. За результатами обстеження прийнято рішення провести роботи по відновленню огородження та ремонту поручнів.
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Коментарі 1
Цей міст у аварійному стані вже більше 30 років. Коли пробуєш йти через нього то таке враження, що знаходишся на гойдолках, ось ось місток зламається і ти разом з ним полетиш у воду.
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