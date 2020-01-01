У громаді біля Луцька подбали про людей важкої долі





Про це інформують на



Літні люди та незахищені верстви населення постійно потребують соціального захисту та підтримки. А під час карантину – й поготів. Громадяни похилого віку віднесені до групи ризику захворювання на коронавірус, тому медики закликають їх бути максимально обережними та за можливості залишатися вдома. Найбільш вразливими в цій ситуації є одинокі пенсіонери, які мусять самі йти до магазину за продуктами чи ліками, бо купити їх нема кому.



Під час карантину працівники відділу соціального захисту, у справах дітей, сім’ї та молоді об’їхали всі населені пункти нашої громади, аби роздати продуктові набори малозабезпеченим та самотнім громадянам.



Днями до особливих адресатів доставили останні пакунки. Благодійною акцією були охоплені також сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, особи з інвалідністю. Усього було вручено від сільської ради 100 наборів з харчами, до складу яких увійшли продукти першої необхідності.



Найбільше раділи допомозі пенсіонери. Серед них 87-річна Віра Тихонівна Мельник з села Лище.



«Приємно, що сільська рада приділила нам увагу. Щиро вдячна сільському голові Юрію Михайловичу Семенюку за турботу. Під час карантину вона нам потрібна, як ніколи. Дай Боже вам всім здоров’ячка», - подякувала старенька.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Із запровадженням карантинних обмежень Підгайцівська сільська рада виступила з ініціативою протягнути руку допомоги мешканцям громади, по яких пандемія б’є особливо боляче.Про це інформують на сайті громади.Літні люди та незахищені верстви населення постійно потребують соціального захисту та підтримки. А під час карантину – й поготів. Громадяни похилого віку віднесені до групи ризику захворювання на коронавірус, тому медики закликають їх бути максимально обережними та за можливості залишатися вдома. Найбільш вразливими в цій ситуації є одинокі пенсіонери, які мусять самі йти до магазину за продуктами чи ліками, бо купити їх нема кому.Під час карантину працівники відділу соціального захисту, у справах дітей, сім’ї та молоді об’їхали всі населені пункти нашої громади, аби роздати продуктові набори малозабезпеченим та самотнім громадянам.Днями до особливих адресатів доставили останні пакунки. Благодійною акцією були охоплені також сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах, особи з інвалідністю. Усього було вручено від сільської ради 100 наборів з харчами, до складу яких увійшли продукти першої необхідності.Найбільше раділи допомозі пенсіонери. Серед них 87-річнаМельник з села Лище.«Приємно, що сільська рада приділила нам увагу. Щиро вдячна сільському голові Юрію Михайловичу Семенюку за турботу. Під час карантину вона нам потрібна, як ніколи. Дай Боже вам всім здоров’ячка», - подякувала старенька.

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