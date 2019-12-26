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На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції

На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
П’яний водій «Peugeot Expert» хотів відкупитися трьома тисячами гривень від ковельських поліцейських, натомість він заплатить 8 тисяч 500 гривень штрафу за спробу дати хабара.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пише ІА "Волинські новини".

Так, 6 травня в ході реагування на повідомлення про керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння поліцейські зупинили автомобіль «Peugeot Expert» на вулиці Ветеранів у Ковелі.

Після цього під час складання протоколу водій запропонував правоохоронцям дві-три тисячі гривень за вирішення питання про непритягнення його до адміністративної відповідальності. Патрульні зробили йому попередження, однак чоловік продовжував говорити про готовність дачі хабара. Таким чином, він кілька разів висловив пропозицію в наданні неправомірної вигоди правоохоронцям.

Відзначимо, що між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Водій отримав покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

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Теги: п'яний водій, суд, поліція, хабар, штраф
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