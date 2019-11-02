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В Україні може тимчасово погіршитися мобільний зв’язок

В Україні може тимчасово погіршитися мобільний зв’язок
Українські мобільні оператори проводять підготовку до запуску мереж 4G у діапазоні 900 МГц, який відбудеться вже через кілька днів, з цією метою оператори повинні вжити певних технічних заходів, які можуть тимчасово позначитись на якості зв’язку, що відчують українці.

Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Мінцифри.

Все через рефармінг радіочастотного спектру в діапазоні 900 МГц, який розпочали оператори Київстар, Vodafone Україна та lifecell.

«Завдяки використанню «низьких» радіочастот мобільні оператори зможуть запроваджувати зв’язок 4G по всій країні. Зокрема це стосується населених пунктів, де кількість населення від 2000 осіб, у сільській місцевості та на автошляхах, що у підсумку позитивно вплине на зв’язок», – йдеться у дописі.

Як проходитимуть роботи

Влітку цього року українські оператори планують здійснити обмін радіочастотами у 8 Західних областях України.

Першою стане Закарпатська область – далі рефармінг поступово пошириться на Схід і до кінця 2020 року всі роботи мають бути повністю завершені.

Чому можуть виникнути проблеми зі зв’язком

Для налаштування базових станцій з GSM900 на LTE900 мобільні оператори змушені короткочасно вимикати обладнання.

Щоб мінімізувати можливе зниження якості зв’язку, роботи проводитимуться вночі, коли навантаження на мережі зв’язку мобільних операторів найнижчі.

Переваги 4G

Завдяки сучасній LTE технології абоненти мають можливість користуватись мобільним інтернетом на ще вищій швидкості.

Крім того інтернет-з’єднання у нових мережах більш стабільне та якісне ніж у попередніх, а після рефармінгу й впровадження «низьких» частот воно пошириться на всю територію України.

Відповідно до умов нових ліцензій на використання діапазону 900 МГц, мобільні оператори зобов’язані протягом двох років охопити 4G покриттям 90% населення країни, зокрема населені пункти з населенням від 2000 осіб, сільську місцевість і транспортну інфраструктуру


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Теги: мобільний зв'язок, рефармінг, 4G, LTE
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