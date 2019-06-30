Волинським заготівельникам ягід та грибів нагадали про податки





Втім, лише за умови належного виконання заготівельниками податкових зобов’язань громади ягідно-грибних територій можуть сподіватися на додаткові бюджетні надходження, – звертають увагу в



«Щоб ягідно-грибний сезон був успішним, окремим розпорядженням Головного управління ДПС у Волинській області визначено комплекс заходів для фахівців податкової служби щодо ефективного контролю за сплатою податків бізнесменами, які заготовлятимуть дари лісу з комерційною метою. Наш безумовний пріоритет – забезпечити режим максимального сприяння легальному бізнесу. Адже саме господарюючі суб’єкти виступають податковими агентами при заготівлі лісової продукції в населення, переробці та експорту продукції, тобто наповнюють бюджети усіх рівнів», – зазначає начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.



Як підкреслила керівник волинських податківців, лише спільна координація зусиль фахівців податкової служби, райдержадміністрацій і лідерів територіальних громад дозволить залучити до бюджетів передбачені законом податки. Тож фахівці ДПС братимуть активну участь у роботі спеціальних комісій та мобільних груп, які здійснюватимуть моніторинг за процесом заготівлі – від збору до зберігання, переробки та експорту.



«Просимо керівників комерційних структур, які мають намір здійснювати заготівлю лісових ресурсів на Волині, врахувати, що закон зобов’язує їх сплачувати рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів, податок на прибуток або єдиний податок, військових збір і податок на доходи фізичних осіб. Волинська чорниця незалежно від метеоумов завжди була цінним комерційним товаром, що приносить прибуток», – підсумувала Світлана Савчук.



В Головному управлінні ДПС у Волинській області просять врахувати, що 2020 діють нові, збільшені на 4 відсотки, ставки рентної плати за здійснення побічних лісових користувань, заготівлю другорядних лісових матеріалів та використання корисних властивостей лісів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розпочинається сезон заготівлі дикорослої продукції. Тож волинська чорниця, гриби та лікарські рослини повинні поповнити бюджети громад.Втім, лише за умови належного виконання заготівельниками податкових зобов’язань громади ягідно-грибних територій можуть сподіватися на додаткові бюджетні надходження, – звертають увагу в Головному управлінні ДПС у Волинській області «Щоб ягідно-грибний сезон був успішним, окремим розпорядженням Головного управління ДПС у Волинській області визначено комплекс заходів для фахівців податкової служби щодо ефективного контролю за сплатою податків бізнесменами, які заготовлятимуть дари лісу з комерційною метою. Наш безумовний пріоритет – забезпечити режим максимального сприяння легальному бізнесу. Адже саме господарюючі суб’єкти виступають податковими агентами при заготівлі лісової продукції в населення, переробці та експорту продукції, тобто наповнюють бюджети усіх рівнів», – зазначає начальник Головного управління ДПС у Волинській областіЯк підкреслила керівник волинських податківців, лише спільна координація зусиль фахівців податкової служби, райдержадміністрацій і лідерів територіальних громад дозволить залучити до бюджетів передбачені законом податки. Тож фахівці ДПС братимуть активну участь у роботі спеціальних комісій та мобільних груп, які здійснюватимуть моніторинг за процесом заготівлі – від збору до зберігання, переробки та експорту.«Просимо керівників комерційних структур, які мають намір здійснювати заготівлю лісових ресурсів на Волині, врахувати, що закон зобов’язує їх сплачувати рентну плату за спеціальне використання лісових ресурсів, податок на прибуток або єдиний податок, військових збір і податок на доходи фізичних осіб. Волинська чорниця незалежно від метеоумов завжди була цінним комерційним товаром, що приносить прибуток», – підсумувала Світлана Савчук.В Головному управлінні ДПС у Волинській області просять врахувати, що 2020 діють нові, збільшені на 4 відсотки, ставки рентної плати за здійснення побічних лісових користувань, заготівлю другорядних лісових матеріалів та використання корисних властивостей лісів.

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