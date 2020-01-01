У Луцьку відбулась акція «Справжній тато не чинить насильства»





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У неділю, 21 червня, о 12:00 на Театральному майдані відбувся інформаційно-просвітницький захід «Справжній тато не чинить насильства». Акція відбулась завдяки спільним зусиллям представника громадської організації «Волинські перспективи» Віктора Вальчука та Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.



Всі охочі мали змогу отримати корисну інформацію та консультацію від представників системи безоплатної правової допомоги.





«Безпосередньо сьогодні ми хочемо розказати людям про те, які види насильства є, куди звертатися, які алгоритми дій (у разі вчинення насильства, – ред.). Тобто хочемо в першу чергу привернути увагу до цього питання», – каже керівниця відділу сім’ї та молоді міськради Зарина Дацик.



Для привертання уваги громадян на локації поставили яскраву фотозону. Лучани залюбки робили селфі, а от отримати консультацію наважувалися не всі.





Організатори пояснюють, що іноді людям дуже важко визнати, що є ця проблема. Іноді беруть інформацію нібито для знайомих, друзів, а насправді вона саме цій людини може знадобитися.



Окрім безкоштовних консультацій, лучанам роздавали буклети та зразок заяви, яку потрібно подати у випадку актів насильства у родині.



Такий захід відбувся у Луцьку вперше, але у Департаменті планують зробити акцію постійною.



Дар'я ЄФРЕМОВА

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку до Дня батька організували тематичну акцію, мета якої – популяризація проблеми домашнього насильства та інформаційна допомога його потенційним потерпілим.Про це інформує Район.Луцьк У неділю, 21 червня, о 12:00 на Театральному майдані відбувся інформаційно-просвітницький захід «Справжній тато не чинить насильства». Акція відбулась завдяки спільним зусиллям представника громадської організації «Волинські перспективи»та Департаменту сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Всі охочі мали змогу отримати корисну інформацію та консультацію від представників системи безоплатної правової допомоги.«Безпосередньо сьогодні ми хочемо розказати людям про те, які види насильства є, куди звертатися, які алгоритми дій (у разі вчинення насильства, – ред.). Тобто хочемо в першу чергу привернути увагу до цього питання», – каже керівниця відділу сім’ї та молоді міськрадиДля привертання уваги громадян на локації поставили яскраву фотозону. Лучани залюбки робили селфі, а от отримати консультацію наважувалися не всі.Організатори пояснюють, що іноді людям дуже важко визнати, що є ця проблема. Іноді беруть інформацію нібито для знайомих, друзів, а насправді вона саме цій людини може знадобитися.Окрім безкоштовних консультацій, лучанам роздавали буклети та зразок заяви, яку потрібно подати у випадку актів насильства у родині.Такий захід відбувся у Луцьку вперше, але у Департаменті планують зробити акцію постійною.Дар'я ЄФРЕМОВА

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