вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Польща потерпає від негоди, деякі села затопило. ФОТО

Польща потерпає від негоди, деякі села затопило. ФОТО
У Польщі внаслідок негоди у низці регіонів пошкоджені будинки й дерева, вулиці населених пунктів підтоплені.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.

Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.

Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.

У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.

Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.

У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.

Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.

Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Польща, негода, підтоплення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Польща потерпає від негоди, деякі села затопило. ФОТО
Сьогодні, 04:02
У громаді біля Луцька подбали про людей важкої долі
Сьогодні, 03:15
Волинським заготівельникам ягід та грибів нагадали про податки
Сьогодні, 02:38
На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО
Сьогодні, 01:27
У Луцьку відбулась акція «Справжній тато не чинить насильства»
Сьогодні, 00:43
Схожі новини
На Волині готуються до паводків На Волині готуються до паводків
24 січень, 2017, 12:10
Злива у Києві затопила кілька районів і автовокзал. ВІДЕО Злива у Києві затопила кілька районів і автовокзал. ВІДЕО
29 червень, 2013, 09:44
Як затоплювало Тернопіль. ФОТО. ВІДЕО Як затоплювало Тернопіль. ФОТО. ВІДЕО
26 червень, 2013, 11:48
Ковель «поплив» ‒ комунальники взялися за каналізацію Ковель «поплив» ‒ комунальники взялися за каналізацію
11 червень, 2013, 12:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Польща потерпає від негоди, деякі села затопило. ФОТО
Сьогодні, 04:02
 0
У громаді біля Луцька подбали про людей важкої долі
Сьогодні, 03:15
 0
Волинським заготівельникам ягід та грибів нагадали про податки
Сьогодні, 02:38
 0
На Одещині із затонулого танкера стався витік пального. ФОТО
Сьогодні, 01:27
 0
У Луцьку відбулась акція «Справжній тато не чинить насильства»
Сьогодні, 00:43
 0
Медіа
відео
1/8