Польща потерпає від негоди, деякі села затопило. ФОТО
Сьогодні, 04:02
У Польщі внаслідок негоди у низці регіонів пошкоджені будинки й дерева, вулиці населених пунктів підтоплені.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.
Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.
Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.
У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.
Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.
У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.
Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.
Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.
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Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF FM.
Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.
Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.
У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.
Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.
У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.
Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.
Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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