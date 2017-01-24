Польща потерпає від негоди, деякі села затопило. ФОТО





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Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.



Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.



У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.



Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.



У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.



Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.



Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі внаслідок негоди у низці регіонів пошкоджені будинки й дерева, вулиці населених пунктів підтоплені.Як пише "Європейська правда" , про це повідомляє RMF FM Рятувальним службам у Польщі за добу довелося здійснити близько 2800 виїздів, щоб допомогти ліквідувати наслідки потужних злив та шквального вітру – прибрати поламані дерева, розчистити дороги, полагодити лінії електропередач, відкачати воду з підтоплених будинків.Найбільше постраждали Малопольське та Опольське воєводство.У селі Щижиць у Лімановському повіті Малопольського воєводства довелося евакуювати перший поверх місцевої лікарні, тому що річка, яка протікає через село, вийшла з берегів. Місцеві мешканці кажуть, що вода піднялася за якісь кілька десятків хвилин, не залишивши їм часу рятувати майно.Внаслідок високого рівня води в іншому селі частково обвалилася дорога вздовж річки.У цьому ж повіті біля села Слопніце у річці знайшли мертвим 50-річного чоловіка. Обставини його смерті поки не встановлені.Серйозно постраждало село Лапанув у сусідньому Бохенському повіті. Місцеві мешканці кажуть, що не пригадують подібних повеней раніше. За їхніми словами, вода за чверть години піднялася на 2 метри.Вода у річках піднялася також у Сілезькому та Нижньосілезькому воєводствах.

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