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Після вихідних долар та євро трохи подешевшали: курс валют у Луцьку

Після вихідних долар та євро трохи подешевшали: курс валют у Луцьку
Курс долара у Луцьку: купівля – 26.70, а продаж – 26.78.

Євро при купівлі становить – 29.73, продажу – 29.90.

Курс російського рубля: купівля – 0,32, продаж – 0,34.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.58, продаж – 6.65.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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