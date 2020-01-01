Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70





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Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській (70) областях.



На Волині загальна кількість захворілих станом на ранок 22 червня становить 1852. Із цієї кількості хворіє 1252 людини, одужали 548 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 52 людини.



Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 37 241 випадок захворювання, з них 16 642 одужали, летальних випадків — 1 012.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу, 21 червня, в Україні коронавірусне захворювання COVID-19 виявили у 681 людини Зокрема зафіксували 10 летальних випадків, 133 людини — одужали.Про це повідомляє пресслужба Ради національної безпеки та оборони.Так, найбільше нових випадків захворювання виявили у Львівській (200), Рівненській (91) та Волинській (70) областях.На Волині загальна кількість захворілих станом на ранок 22 червня становить 1852. Із цієї кількості хворіє 1252 людини, одужали 548 людей. Від ускладнень хвороби в області, на жаль, померли 52 людини.Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 37 241 випадок захворювання, з них 16 642 одужали, летальних випадків — 1 012.

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