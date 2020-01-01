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Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф

Водій BMW, який збив жінку на переході у Луцьку, заплатить штраф
Водій BMW, який збив жінку на пішохідному переході на вулиці Винниченка у Луцьку, заплатить штраф шість тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 2 серпня минулого року обвинувачений, керуючи BMW 525 зі швидкістю 10 кілометрів на годину, виїжджав з вулиці Степана Бандери на вулицю Винниченка в напрямку проспекту Волі.

Так, під`їжджаючи до нерегульованого пішохідного переходу, водій відволікся від дорожньої обстановки, та здійснив наїзд на жінку, яка рухалася по пішохідному переході. Унаслідок ДТП потерпіла отримала травми середнього ступеня тяжкості.

Водій повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати. Потерпіла жінка не мала будь-яких претензій до обвинуваченого та поклалася на думку суду щодо покарання.

Cуд призначив чоловіку покарання у виді штрафу в розмірі 350 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 5 тисяч 950 гривень.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, водій, штраф, Луцьк
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