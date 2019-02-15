В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина





Про це з місця події розповів кореспондент



"Від ранку на місце вибуху почали приходити люди. Це сусіди, які живуть у сусідніх будинках. Одна з жінок знала дівчинку, чиї родичі загинули", - розповів журналіст.



Жінка розповіла, що всі



"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата і батька", - розповіла сусідка.



Нагадаємо, потужний вибух у 10-поверховому будинку на Позняках у Києві стався зранку 21 червня. Мешканців двох будинків відселили через можливість обвалу аварійних конструкцій.



Як повідомив мер міста Віталій Кличко, 45 людей тимчасово мешкатимуть в одному зі столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. "Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", - додав Кличко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через вибух на Позняках у Києві загинула сім'я: подружжя на їхній син померли, живою залишилась тільки донька.Про це з місця події розповів кореспондент ТСН Сергій Моргун."Від ранку на місце вибуху почали приходити люди. Це сусіди, які живуть у сусідніх будинках. Одна з жінок знала дівчинку, чиї родичі загинули", - розповів журналіст.Жінка розповіла, що всі три відомі жертви вибуху виявилися родиною. "Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата і батька", - розповіла сусідка.Нагадаємо, потужний вибух у 10-поверховому будинку на Позняках у Києві стався зранку 21 червня. Мешканців двох будинків відселили через можливість обвалу аварійних конструкцій.Як повідомив мер міста Віталій Кличко, 45 людей тимчасово мешкатимуть в одному зі столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. "Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", - додав Кличко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію