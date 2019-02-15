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В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина

В результаті вибуху у багатоповерхівці Києва загинула ціла родина
Через вибух на Позняках у Києві загинула сім'я: подружжя на їхній син померли, живою залишилась тільки донька.

Про це з місця події розповів кореспондент ТСН Сергій Моргун.

"Від ранку на місце вибуху почали приходити люди. Це сусіди, які живуть у сусідніх будинках. Одна з жінок знала дівчинку, чиї родичі загинули", - розповів журналіст.

Жінка розповіла, що всі три відомі жертви вибуху виявилися родиною.

"Вона сиділа байдужа і весь час говорила: де моя мама. Я думала вона тільки маму втратила, а ввечері я дізналася, що вона втратила і брата і батька", - розповіла сусідка.

Нагадаємо, потужний вибух у 10-поверховому будинку на Позняках у Києві стався зранку 21 червня. Мешканців двох будинків відселили через можливість обвалу аварійних конструкцій.

Як повідомив мер міста Віталій Кличко, 45 людей тимчасово мешкатимуть в одному зі столичних інтернатів. Також "Укрзалізниця" надала номери в готелях для постраждалих. "Частина людей вирішили пожити у родичів та знайомих", - додав Кличко.

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Теги: багатоповерхівка, вибух, газ, родина, загибель, Київ
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Коментарі 1
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Це трагедія,якої могло не бути.Якби люди були уважні,не байдужі і гуртувалися.Запах газу не сплутаєш ні з чим і потрібно було бити у всі дзвони."А може нехай інші",ось так думати не потрібно.Не пронесе і ось трагедія всієї родини,а також будинку...не дай Боже.Пильність і уважність ще нікому не зашкодила.
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