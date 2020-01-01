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24 червня на деяких вулицях Луцька не буде води. АДРЕСИ

24 червня на деяких вулицях Луцька не буде води. АДРЕСИ
Через ремонті роботи на деяких вулицях Луцька не буде води.

Про це інформує КП «Луцькводоканал».

Так, у середу, 24 червня, з 9:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання у таких будинках: по вулиці Стрілецькій у будинках від №15 до №79, вулиці Коновальця - будинки 4 і 6, по вулиці Героїв УПА та на прилеглих територіях.

Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережі. Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.

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Теги: вода, відключення, Луцьк, ремонт
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