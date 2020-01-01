24 червня на деяких вулицях Луцька не буде води. АДРЕСИ

Через ремонті роботи на деяких вулицях Луцька не буде води.Про це інформує КП «Луцькводоканал».Так, у середу, 24 червня, з 9:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання у таких будинках: по вулиці Стрілецькій у будинках від №15 до №79, вулиці Коновальця - будинки 4 і 6, по вулиці Героїв УПА та на прилеглих територіях.Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережі. Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.