24 червня на деяких вулицях Луцька не буде води. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:19
Через ремонті роботи на деяких вулицях Луцька не буде води.
Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, у середу, 24 червня, з 9:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання у таких будинках: по вулиці Стрілецькій у будинках від №15 до №79, вулиці Коновальця - будинки 4 і 6, по вулиці Героїв УПА та на прилеглих територіях.
Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережі. Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.
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Про це інформує КП «Луцькводоканал».
Так, у середу, 24 червня, з 9:00 до 17:00 буде тимчасово відсутнє водопостачання у таких будинках: по вулиці Стрілецькій у будинках від №15 до №79, вулиці Коновальця - будинки 4 і 6, по вулиці Героїв УПА та на прилеглих територіях.
Причина – проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережі. Тож лучанам нагадують про необхідність підготувати запаси води.
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