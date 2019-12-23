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У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО

У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО
На виїзді із Нововолинська сталась аварія за участю Volkswagen T4 та велосипедиста.

Аварія трапилась 22 червня приблизно о 8 годині ранку, - пише Нововолинський інформаційний портал.

Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та у важкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ.

На місці події працюють працівники поліції, які з'ясовують обставини ДТП.

У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО
У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО
У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО

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Теги: аварія, Нововолинськ, велосипедист
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