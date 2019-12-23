У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО





Аварія трапилась 22 червня приблизно о 8 годині ранку, - пише



Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та у важкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ.



На місці події працюють працівники поліції, які з'ясовують обставини ДТП.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На виїзді із Нововолинська сталась аварія за участю Volkswagen T4 та велосипедиста.Аварія трапилась 22 червня приблизно о 8 годині ранку, - пише Нововолинський інформаційний портал Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та у важкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ.На місці події працюють працівники поліції, які з'ясовують обставини ДТП.

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