У Нововолинську бус збив велосипедиста: потерпілий – у реанімації. ФОТО
Сьогодні, 11:19
На виїзді із Нововолинська сталась аварія за участю Volkswagen T4 та велосипедиста.
Аварія трапилась 22 червня приблизно о 8 годині ранку, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та у важкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ.
На місці події працюють працівники поліції, які з'ясовують обставини ДТП.
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Аварія трапилась 22 червня приблизно о 8 годині ранку, - пише Нововолинський інформаційний портал.
Внаслідок ДТП велосипедист отримав тілесні ушкодження та у важкому стані був доставлений в реанімаційне відділення Нововолинської ЦМЛ.
На місці події працюють працівники поліції, які з'ясовують обставини ДТП.
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