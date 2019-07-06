Чи довозитимуть волинських випускників до місць здачі ЗНО

Людмила Плахотна.



Про це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, - пише



«Є дуже багато технічних питань. За підготовку до ДПА у формі ЗНО була відповідальність на органах управління освітою, але за вступну кампанію, а тепер це ЗНО, ми не відповідали. Нині всі нормативні документи так прописані так, що довезення абітурієнта до пункту здачі ЗНО не передбачене шкільним автобусом. Нам сьогодні треба вводити зміни в наші місцеві підзаконні акти, адже ми маємо все ж забезпечити якось доїзд цих дітей», – озвучила Людмила Плахотна.



До того ж є проблема із довезенням окремих учнів, які змінили своє місце здачі ЗНО. Своєю чергою, як зауважила головна освітянка області, це питання намагатимуться вирішити, аби випускники мали змогу вчасно доїхати до пунктів здачі незалежного оцінювання.



Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху Михайло Наход, депутатка Луцькради Алла Надточій, Оксана Ляшенко – доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та Тетяна Пастрик – в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради, Алла Корнейко – завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень, Андрій Лучик – головний редактор ІА «Конкурент».







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через цьогорічні зміни в процедурі здачі ЗНО для випускників виникло чимало технічних питань. Про одну із таких розповіла головна освітянка ВолиніПро це вона повідомила на круглому столі на тему «ЗНО 2020. Виклики та нововведення», який відбувся 19 червня. Його організував Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, - пише Конкурент. «Є дуже багато технічних питань. За підготовку до ДПА у формі ЗНО була відповідальність на органах управління освітою, але за вступну кампанію, а тепер це ЗНО, ми не відповідали. Нині всі нормативні документи так прописані так, що довезення абітурієнта до пункту здачі ЗНО не передбачене шкільним автобусом. Нам сьогодні треба вводити зміни в наші місцеві підзаконні акти, адже ми маємо все ж забезпечити якось доїзд цих дітей», – озвучила Людмила Плахотна.До того ж є проблема із довезенням окремих учнів, які змінили своє місце здачі ЗНО. Своєю чергою, як зауважила головна освітянка області, це питання намагатимуться вирішити, аби випускники мали змогу вчасно доїхати до пунктів здачі незалежного оцінювання.Зауважимо, на круглому столі були присутні співзасновник Громадянського Руху, депутатка Луцькради– доктор економічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи Луцького НТУ та– в.о. директора комунального закладу вищої освіти Волинський медичний інститут Волинської обласної ради,– завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень,– головний редактор ІА «Конкурент».

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