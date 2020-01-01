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У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку

У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
У Луцьку в ніч на 20 червня два водії в стані сп’яніння вчинили ДТП.

Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.

На проспекті Соборності близько 1-ї години патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду. Водій Opel Vectra допустив зіткнення з вантажівкою DAF. Виявилося, що 46-річний водій Opel Vectra, перебував в стані алкогольного сп’яніння, результат - 1,9 проміле.

Другий випадок трапився на вулиці Володимирській близько 3-ї години. 45-річний водій керуючи автомобілем Suzuki Baleno в стані алкогольного сп'яніння не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість та зіткнувся з дорожнім ліхтарем. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат – 1.85 проміле.

На щастя, в автопригодах обійшлося без травмованих.

Патрульні на керманичів склали всі необхідні адміністративні матеріали.

У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку

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Теги: Луцьк, аварія, вантажівка
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