У Луцьку п'яний водій за кермом легковика влетів у вантажівку
Сьогодні, 12:12
У Луцьку в ніч на 20 червня два водії в стані сп’яніння вчинили ДТП.
Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
На проспекті Соборності близько 1-ї години патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду. Водій Opel Vectra допустив зіткнення з вантажівкою DAF. Виявилося, що 46-річний водій Opel Vectra, перебував в стані алкогольного сп’яніння, результат - 1,9 проміле.
Другий випадок трапився на вулиці Володимирській близько 3-ї години. 45-річний водій керуючи автомобілем Suzuki Baleno в стані алкогольного сп'яніння не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість та зіткнувся з дорожнім ліхтарем. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат – 1.85 проміле.
На щастя, в автопригодах обійшлося без травмованих.
Патрульні на керманичів склали всі необхідні адміністративні матеріали.
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Про це на офіційній сторінці у Facebook повідомляє пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
На проспекті Соборності близько 1-ї години патрульні виявили дорожньо-транспортну пригоду. Водій Opel Vectra допустив зіткнення з вантажівкою DAF. Виявилося, що 46-річний водій Opel Vectra, перебував в стані алкогольного сп’яніння, результат - 1,9 проміле.
Другий випадок трапився на вулиці Володимирській близько 3-ї години. 45-річний водій керуючи автомобілем Suzuki Baleno в стані алкогольного сп'яніння не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечну швидкість та зіткнувся з дорожнім ліхтарем. Огляд на стан алкогольного сп’яніння показав результат – 1.85 проміле.
На щастя, в автопригодах обійшлося без травмованих.
Патрульні на керманичів склали всі необхідні адміністративні матеріали.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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