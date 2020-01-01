24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначає день народження керівник обласного Центру зайнятості Роман Романюк (на фото).
Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист
Іменинники цього дня - тих, хто носить ім'я Марія та Єфрем.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, злагоди у житті і достатку.
24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.
У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист
Іменинники цього дня - тих, хто носить ім'я Марія та Єфрем.
Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, злагоди у житті і достатку.
24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.
У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинь – серед претендентів на посилення карантину
Сьогодні, 00:02
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО
23 червень, 23:12
На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО
23 червень, 22:51
У Луцькраді хочуть просити Зеленського не продовжувати дистанційне навчання у школах
23 червень, 22:21