вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

24 червня на Волині: гортаючи календар

24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження керівник обласного Центру зайнятості Роман Романюк (на фото).

Також особисте свято цього дня має голова правління ГО «Асоціація регіонального розвитку», колишній заступник луцького міського голови Петро Гоцалюк та атовець, юрист

Іменинники цього дня - тих, хто носить ім'я Марія та Єфрем.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, злагоди у житті і достатку.

24 червня 1905 року відбулася у Луцьку урочиста церемонія закладення наріжного каменя у фундамент майбутньої лютеранської кірхи, запроектованої архітектором Християном Бойтельспахером у неоготичному стилі.

У цей день 2000 року відкрився Волинський регіональний музей українського війська та військової техніки у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, день народження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинь – серед претендентів на посилення карантину
Сьогодні, 00:02
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО
23 червень, 23:12
На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО
23 червень, 22:51
У Луцькраді хочуть просити Зеленського не продовжувати дистанційне навчання у школах
23 червень, 22:21
Схожі новини
23 червня на Волині: гортаючи календар 23 червня на Волині: гортаючи календар
23 червень, 00:00
20 червня на Волині: гортаючи календар 20 червня на Волині: гортаючи календар
20 червень, 00:00
18 червня на Волині: гортаючи календар 18 червня на Волині: гортаючи календар
18 червень, 00:00
16 червня на Волині: гортаючи календар 16 червня на Волині: гортаючи календар
16 червень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинь – серед претендентів на посилення карантину
Сьогодні, 00:02
 0
24 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
На Волині зіткнулись легковик і шахтарський автобус, - соцмережі. ФОТО
23 червень, 23:12
 0
На Волині злива підтопила райцентр. ФОТО
23 червень, 22:51
 0
У Луцькраді хочуть просити Зеленського не продовжувати дистанційне навчання у школах
23 червень, 22:21
 0
Медіа
відео
1/8