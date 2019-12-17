У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО





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Пасічник Сергій Завадський має колосальний досвід у медовій справі. Свого часу саме бджоли допомогли Сергію відновитися після хвороби. Тепер він віддає роботі максимально зусиль, часу, власних знань та досвіду. А ще переконаний: бджола – Божа комаха, вона у всьому корисна, тому розвивати медову справу – благородно.



Лісові пасіки – давня традиція. Вони є фактично при кожному лісництві. Великі, де вуликів більше сотні, менші, коли бджолосімей налічується кілька десятків, і зовсім маленькі – як от у Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ».



Загалом при лісогосподарських підприємствах нараховується близько 2000 вуликів.



Уже розпочався сезон викачування меду. Перший мед – унікальний різнотравям та своїми властивостями.



А лісовий мед узагалі можна назвати лікувальним, зазначає пасічник Ново-Зборишівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ» Сергій Завадський.









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