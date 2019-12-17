У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:45
У Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ» відновлюють місцеву пасіку.
Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Пасічник Сергій Завадський має колосальний досвід у медовій справі. Свого часу саме бджоли допомогли Сергію відновитися після хвороби. Тепер він віддає роботі максимально зусиль, часу, власних знань та досвіду. А ще переконаний: бджола – Божа комаха, вона у всьому корисна, тому розвивати медову справу – благородно.
Лісові пасіки – давня традиція. Вони є фактично при кожному лісництві. Великі, де вуликів більше сотні, менші, коли бджолосімей налічується кілька десятків, і зовсім маленькі – як от у Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ».
Загалом при лісогосподарських підприємствах нараховується близько 2000 вуликів.
Уже розпочався сезон викачування меду. Перший мед – унікальний різнотравям та своїми властивостями.
А лісовий мед узагалі можна назвати лікувальним, зазначає пасічник Ново-Зборишівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ» Сергій Завадський.
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Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.
Пасічник Сергій Завадський має колосальний досвід у медовій справі. Свого часу саме бджоли допомогли Сергію відновитися після хвороби. Тепер він віддає роботі максимально зусиль, часу, власних знань та досвіду. А ще переконаний: бджола – Божа комаха, вона у всьому корисна, тому розвивати медову справу – благородно.
Лісові пасіки – давня традиція. Вони є фактично при кожному лісництві. Великі, де вуликів більше сотні, менші, коли бджолосімей налічується кілька десятків, і зовсім маленькі – як от у Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ».
Загалом при лісогосподарських підприємствах нараховується близько 2000 вуликів.
Уже розпочався сезон викачування меду. Перший мед – унікальний різнотравям та своїми властивостями.
А лісовий мед узагалі можна назвати лікувальним, зазначає пасічник Ново-Зборишівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ» Сергій Завадський.
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