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У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО

У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
У Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ» відновлюють місцеву пасіку.

Про це інформує пресслужба Волинського ОУЛМГ.

Пасічник Сергій Завадський має колосальний досвід у медовій справі. Свого часу саме бджоли допомогли Сергію відновитися після хвороби. Тепер він віддає роботі максимально зусиль, часу, власних знань та досвіду. А ще переконаний: бджола – Божа комаха, вона у всьому корисна, тому розвивати медову справу – благородно.

Лісові пасіки – давня традиція. Вони є фактично при кожному лісництві. Великі, де вуликів більше сотні, менші, коли бджолосімей налічується кілька десятків, і зовсім маленькі – як от у Ново-Зборишівському лісництві ДП «Горохівське ЛМГ».

Загалом при лісогосподарських підприємствах нараховується близько 2000 вуликів.

Уже розпочався сезон викачування меду. Перший мед – унікальний різнотравям та своїми властивостями.

А лісовий мед узагалі можна назвати лікувальним, зазначає пасічник Ново-Зборишівського лісництва ДП «Горохівське ЛМГ» Сергій Завадський.

У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО
У лісництві на Волині відновлюють пасіку. ФОТО. ВІДЕО



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Теги: Волинь, лісництво, пасіка
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