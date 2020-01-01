У Ковелі посеред вулиці пограбували чоловіка





Про це



Чоловік повідомив, що по вулиці 40-річччя Перемоги у Ковелі його пограбували. У потерпілого зловмисник відібрав мобільний телефон, гроші та документи. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 6 тис. грн..



Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 41-річний ковельчанин. Викрадене частково вилучили.



Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.



Досудове розслідування триває.



Головне фото - ілюстративне.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора, 21 червня, до ковельської поліції звернувся 30-річний місцевий житель.Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Волинській області.Чоловік повідомив, що по вулиці 40-річччя Перемоги у Ковелі його пограбували. У потерпілого зловмисник відібрав мобільний телефон, гроші та документи. Сума завданих матеріальних збитків становить майже 6 тис. грн..Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 41-річний ковельчанин. Викрадене частково вилучили.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.Досудове розслідування триває.

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