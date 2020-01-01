У селі на Волині коронавірус виявили в людей, які були на похороні
Сьогодні, 12:51
У селі Замшани, що у Ратнівському районі, коронавірусну інфекцію виявили в осіб, що відвідували похорон.
Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у селі Замшани виявили 16 випадків захворювання на коронавірус. Ймовірне зараження відбулося під час похорону, де побували понад 150 осіб.
«Я буду просити правоохоронні органи звернути на це увагу. У нас заборонені масові зібрання», - наголосила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у селі Замшани виявили 16 випадків захворювання на коронавірус. Ймовірне зараження відбулося під час похорону, де побували понад 150 осіб.
«Я буду просити правоохоронні органи звернути на це увагу. У нас заборонені масові зібрання», - наголосила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
Сьогодні, 13:08
Розшукують безвісти зниклого 43-річного жителя Луцького району
Сьогодні, 12:58
У селі на Волині коронавірус виявили в людей, які були на похороні
Сьогодні, 12:51
У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери
Сьогодні, 12:44
На Волині двоє молодиків вимагали у дитини 200 доларів
Сьогодні, 12:35