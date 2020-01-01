У селі на Волині коронавірус виявили в людей, які були на похороні

У селі Замшани, що у Ратнівському районі, коронавірусну інфекцію виявили в осіб, що відвідували похорон.Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що у селі Замшани виявили 16 випадків захворювання на коронавірус. Ймовірне зараження відбулося під час похорону, де побували понад 150 осіб.«Я буду просити правоохоронні органи звернути на це увагу. У нас заборонені масові зібрання», - наголосила посадовиця.