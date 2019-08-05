У волинянки на городі знайшли понад 3 сотні рослин снодійного маку
Сьогодні, 20:44
Волинські поліцейські за вихідні вилучили майже півтори тисячі рослин маку снодійного.
Про це інформує сектор комунікації поліці Волині.
Учора працівники сектору реагування патрульної поліції на присадибній земельній ділянці у Маневицькому районі виявили 380 кущів маку снодійного. Власниця землі стверджує, що вирощувала рослини без мети збуту.
В суботу дільничні офіцери Старовижівського відділу поліції виявили 465 стебел маку на території господарювання жительки району, а в п’ятницю ще 270 рослин незаконного посіву маку виявили на прибудинковій ділянці у Любомльському районі.
Заходи проходили у рамках всеукраїнської профілактичної операції «Мак».
Рослини поліціянти вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
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Про це інформує сектор комунікації поліці Волині.
Учора працівники сектору реагування патрульної поліції на присадибній земельній ділянці у Маневицькому районі виявили 380 кущів маку снодійного. Власниця землі стверджує, що вирощувала рослини без мети збуту.
В суботу дільничні офіцери Старовижівського відділу поліції виявили 465 стебел маку на території господарювання жительки району, а в п’ятницю ще 270 рослин незаконного посіву маку виявили на прибудинковій ділянці у Любомльському районі.
Заходи проходили у рамках всеукраїнської профілактичної операції «Мак».
Рослини поліціянти вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.
Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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