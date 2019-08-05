У волинянки на городі знайшли понад 3 сотні рослин снодійного маку





Про це



Учора працівники сектору реагування патрульної поліції на присадибній земельній ділянці у Маневицькому районі виявили 380 кущів маку снодійного. Власниця землі стверджує, що вирощувала рослини без мети збуту.



В суботу дільничні офіцери Старовижівського відділу поліції виявили 465 стебел маку на території господарювання жительки району, а в п’ятницю ще 270 рослин незаконного посіву маку виявили на прибудинковій ділянці у Любомльському районі.



Заходи проходили у рамках всеукраїнської профілактичної операції «Мак».



Рослини поліціянти вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.



Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські за вихідні вилучили майже півтори тисячі рослин маку снодійного.Про це інформує сектор комунікації поліці Волині.Учора працівники сектору реагування патрульної поліції на присадибній земельній ділянці у Маневицькому районі виявили 380 кущів маку снодійного. Власниця землі стверджує, що вирощувала рослини без мети збуту.В суботу дільничні офіцери Старовижівського відділу поліції виявили 465 стебел маку на території господарювання жительки району, а в п’ятницю ще 270 рослин незаконного посіву маку виявили на прибудинковій ділянці у Любомльському районі.Заходи проходили у рамках всеукраїнської профілактичної операції «Мак».Рослини поліціянти вилучили та направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.Слідчі розпочали досудові розслідування за ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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