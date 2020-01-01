Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі

У Ківерцівському районі за останню добу виявили 10 нових випадків коронавірусної інфекції.Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що серед інфікованих – 3 працівники Жидичинської сільради, 2 працівника Луцького міського центру зайнятості, працівники Ківерцівської РДА, ветлікар, токар та декілька непрацюючих.За словами посадовиці, вдалося локалізувати спалах коронавірусу у психлікарні Олики.«Якщо раніше була локалізація в Олиці, то зараз там стабілізувалася ситуація. Протиепідеміологічні заходи тривають, але вони вже на завершальній стадії, адже одужало 63 особи (43 пацієнти і 20 медичних працівників). Продовжують хворіти 12 осіб. Маю надію, що найближчим часом вони одужають і ми зможемо виписувати пацієнтів, що знаходяться на плановому лікуванні», - зазначила Щербак.