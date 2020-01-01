вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі

Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі
У Ківерцівському районі за останню добу виявили 10 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що серед інфікованих – 3 працівники Жидичинської сільради, 2 працівника Луцького міського центру зайнятості, працівники Ківерцівської РДА, ветлікар, токар та декілька непрацюючих.

За словами посадовиці, вдалося локалізувати спалах коронавірусу у психлікарні Олики.

ЧИТАТИ ТАКОЖ: Серед медиків і пацієнтів психлікарні Олики 61 людина здолала коронавірус

«Якщо раніше була локалізація в Олиці, то зараз там стабілізувалася ситуація. Протиепідеміологічні заходи тривають, але вони вже на завершальній стадії, адже одужало 63 особи (43 пацієнти і 20 медичних працівників). Продовжують хворіти 12 осіб. Маю надію, що найближчим часом вони одужають і ми зможемо виписувати пацієнтів, що знаходяться на плановому лікуванні», - зазначила Щербак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, хворі, Ківерці, район
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
Сьогодні, 13:08
У Ратнівському районі на коронавірус захворіли працівники «Волиньгазу», віряни та пенсіонери
Сьогодні, 12:44
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 22 червня
Сьогодні, 10:32
Ранок 22 червня: в Україні – 681 новий випадок коронавірусу, на Волині – 70
Сьогодні, 09:14
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У День медика підприємець пригостив полуницею працівників інфекційної лікарні Луцька
Луцьк попрощався із загиблим на Сході воїном Іллею Струком. ФОТО
Чому люди не вірять у коронавірус і чому через нього проклинають журналістів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 13:59
Мешканці трьох вулиць у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 13:44
Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі
Сьогодні, 13:30
Зеленський підписав закон про скасування ДПА для учнів 11-х класів
Сьогодні, 13:14
Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
Сьогодні, 13:08
Схожі новини
Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня Де у Любешівському районі зафіксували нові випадки COVID-19 станом на 20 червня
20 червень, 16:08
На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина На коронавірус в Україні за добу захворіла 841 людина
20 червень, 10:43
На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу На Волині – 70 нових випадків коронавірусу за добу
20 червень, 09:54
У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим У одному з районів Волині мають намір зробити карантин жорсткішим
19 червень, 14:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 13:59
 0
Мешканці трьох вулиць у Луцьку сидять без гарячої води
Сьогодні, 13:44
 0
Працівники сільради, РДА та центру зайнятості: хто інфікувався коронавірусом у Ківерцівському районі
Сьогодні, 13:30
 0
Зеленський підписав закон про скасування ДПА для учнів 11-х класів
Сьогодні, 13:14
 0
Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
Сьогодні, 13:08
 0
Медіа
відео
1/8