Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким

Визначені МОЗ показники не дозволяють послабити карантин у Волинській області. В ОДА кажуть, що вирішуватимуть питання про посилення карантинних заходів через велику кількість випадків зараження на COVID-19.Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїрозповіла, що станом на 22 червня завантаженість ліжок, куди госпіталізовують пацієнтів з коронавірусом, в області складає 47,7 при рекомендованому не більше 50. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить 76,3 на 100 тисяч населення при рекомендованому не менше, ніж 24.Коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 становить 21,16 при рекомендованому не більше 11, показник динаміки зростання – 23,5 при рекомендованому не більше 10.«Область, на жаль, не готова до переходу на наступний етап послаблення карантинних заходів. Навпаки є необхідність вводити додаткові карантинні обмеження», - наголосила Щербак. Які саме карантинні заходи посилюватимуть вирішать на засіданні комісії ТЕБ і НС.