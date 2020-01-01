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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким

Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
Визначені МОЗ показники не дозволяють послабити карантин у Волинській області. В ОДА кажуть, що вирішуватимуть питання про посилення карантинних заходів через велику кількість випадків зараження на COVID-19.

Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що станом на 22 червня завантаженість ліжок, куди госпіталізовують пацієнтів з коронавірусом, в області складає 47,7 при рекомендованому не більше 50. Середня кількість тестувань методом ПЛР та ІФА становить 76,3 на 100 тисяч населення при рекомендованому не менше, ніж 24.

Коефіцієнт виявлення випадків COVID-19 становить 21,16 при рекомендованому не більше 11, показник динаміки зростання – 23,5 при рекомендованому не більше 10.

«Область, на жаль, не готова до переходу на наступний етап послаблення карантинних заходів. Навпаки є необхідність вводити додаткові карантинні обмеження», - наголосила Щербак. Які саме карантинні заходи посилюватимуть вирішать на засіданні комісії ТЕБ і НС.

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Теги: Волинь, карантин, посилення
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