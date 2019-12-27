Зеленський підписав закон про скасування ДПА для учнів 11-х класів

Президентпідписав закон про про звільнення учнів 11-х класів від обов'язкової державної підсумкової атестаці.Про це повідомляє пресслужба глави держави.Зазначається, що документ вносить доповнення до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", згідно з якими у зв’язку з впровадженням карантинних заходів учні, що завершують здобуття загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації (ДПА).Таким чином випускники шкіл, які в цьому році не планували вступати до закладів вищої освіти України, можуть отримати свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти без складання ЗНО.Водночас, згідно з законом, учні, які завершують навчання у закладах середньої освіти, мають право за власним бажанням пройти ДПА, зокрема у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), необхідну для вступу до закладів вищої освіти України.За даними Міністерства освіти і науки України, скасування обов’язкової державної підсумкової атестації дасть змогу зменшити приблизно на 27-30% кількість учасників тестування й відповідно збільшити соціальну дистанцію між ними в аудиторіях.Крім того, документ вносить зміни до Закону України «Про освіту», згідно з якими тривалість навчального року у закладах освіти на період карантину може визначатися Кабінетом Міністрів України.