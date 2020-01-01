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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Більшість хворих на коронавірус у Камінь-Каширському районі – християни-баптисти

Більшість хворих на коронавірус у Камінь-Каширському районі – християни-баптисти
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Камінь-Каширському районі станом на 22 червня.

Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у Камінь-Каширському районі спостерігають погіршення ситуації, пов’язної з коронавірусною інфекцією. У Черченській сільраді коронавірус виявили в 15 осіб (Черче – 7, Підбороччя – 8).

«Більшість хворих – віруючі з об’єднання Євангельських християн-баптистів, що нараховує близько 400 прихожан», - повідомила посадовиця. Щербак рекомендувала утриматися від релігійних зібрань на території району.

Окрім того, у селі Раків Ліс – 9 хворих на коронавірус, у селі Бузаки та Грудки – по 5.

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Теги: баптисти, Камінь-Каширський район, коронавірус
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