Більшість хворих на коронавірус у Камінь-Каширському районі – християни-баптисти

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Камінь-Каширському районі станом на 22 червня.Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у Камінь-Каширському районі спостерігають погіршення ситуації, пов’язної з коронавірусною інфекцією. У Черченській сільраді коронавірус виявили в 15 осіб (Черче – 7, Підбороччя – 8).«Більшість хворих – віруючі з об’єднання Євангельських християн-баптистів, що нараховує близько 400 прихожан», - повідомила посадовиця. Щербак рекомендувала утриматися від релігійних зібрань на території району.Окрім того, у селі Раків Ліс – 9 хворих на коронавірус, у селі Бузаки та Грудки – по 5.