Більшість хворих на коронавірус у Камінь-Каширському районі – християни-баптисти
Сьогодні, 15:10
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією у Камінь-Каширському районі станом на 22 червня.
Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у Камінь-Каширському районі спостерігають погіршення ситуації, пов’язної з коронавірусною інфекцією. У Черченській сільраді коронавірус виявили в 15 осіб (Черче – 7, Підбороччя – 8).
«Більшість хворих – віруючі з об’єднання Євангельських християн-баптистів, що нараховує близько 400 прихожан», - повідомила посадовиця. Щербак рекомендувала утриматися від релігійних зібрань на території району.
Окрім того, у селі Раків Ліс – 9 хворих на коронавірус, у селі Бузаки та Грудки – по 5.
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Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що у Камінь-Каширському районі спостерігають погіршення ситуації, пов’язної з коронавірусною інфекцією. У Черченській сільраді коронавірус виявили в 15 осіб (Черче – 7, Підбороччя – 8).
«Більшість хворих – віруючі з об’єднання Євангельських християн-баптистів, що нараховує близько 400 прихожан», - повідомила посадовиця. Щербак рекомендувала утриматися від релігійних зібрань на території району.
Окрім того, у селі Раків Ліс – 9 хворих на коронавірус, у селі Бузаки та Грудки – по 5.
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