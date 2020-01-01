У Любешівському районі на коронавірус хворіють працівники РДА та поліцейські





Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що COVID-19 виявили у працівників РДА, Любешівського відділу поліції та працівників територіального центру соціального обслуговування.



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«Усі, на щастя, знаходяться на амбулаторному лікуванні та не потребують госпіталізації», - зауважила посадовиця.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Любешівському районі виявили три спалахи коронавірусної інфекції.Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністраціїповідомила, що COVID-19 виявили у працівників РДА, Любешівського відділу поліції та працівників територіального центру соціального обслуговування.«Усі, на щастя, знаходяться на амбулаторному лікуванні та не потребують госпіталізації», - зауважила посадовиця.

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