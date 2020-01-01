У Любешівському районі на коронавірус хворіють працівники РДА та поліцейські
Сьогодні, 16:20
У Любешівському районі виявили три спалахи коронавірусної інфекції.
Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що COVID-19 виявили у працівників РДА, Любешівського відділу поліції та працівників територіального центру соціального обслуговування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
«Усі, на щастя, знаходяться на амбулаторному лікуванні та не потребують госпіталізації», - зауважила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йшлося у понеділок, 22 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак повідомила, що COVID-19 виявили у працівників РДА, Любешівського відділу поліції та працівників територіального центру соціального обслуговування.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
«Усі, на щастя, знаходяться на амбулаторному лікуванні та не потребують госпіталізації», - зауважила посадовиця.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Карантин на Волині мають намір зробити більш жорстким
Сьогодні, 13:08
Коментарі 0
Останні новини
У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка
Сьогодні, 16:41
У «Волині» з'явилися троє нових гравців
Сьогодні, 16:34
У Любешівському районі на коронавірус хворіють працівники РДА та поліцейські
Сьогодні, 16:20
Волинян закликають долучитися до відновлення храму ХVII століття
Сьогодні, 16:03
У Ківерцях небайдужі жителі навели лад на березі озера. ФОТО
Сьогодні, 15:44