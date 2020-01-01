Мешканці трьох вулиць у Луцьку сидять без гарячої води

Низка будинків у Луцьку тимчасово залишилися без гарячої води.Сьогодні, 22 червня, розпочали роботи з ліквідації витоку на тепловій мережі поблизу проспекту Соборності, 19, - інформує ДКП "Луцьктепло".Відтак, з 09:30 та на час виконання робіт із заміни аварійної ділянки тимчасово припинили роботу ЦТП на проспекті Соборності, 19-б та просп. Соборності, 20-б з відповідним тимчасовим відключенням споживачів від послуги з гарячого водопостачання.Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 19-б є мешканці житлових будинків на просп. Соборності, 13, 13-а, 13-б, 15, 17, 19, 19-а, 21, 23, 25 і просп. Молоді, 23.Споживачами ЦТП на просп. Соборності, 20-б є мешканці житлових будинків на просп. Соборності, 20, 20-а, 22, 22-а, вул. Кравчука, 16, 18, 20.Плановий час завершення робіт та відновлення подачі гарячої води – до кінця дня 22 червня.