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На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО

На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
На Волині виявили схрон з трьома гранатами із запалами, пістолетом і 600-ми набоями різного калібру до стрілецької зброї.

Зазначається, що схованка була облаштована на території покинутого полігону у Рожищенському районі, де раніше проводили навчальні стрільби, - інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання зброї і джерел її надходження.

На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО

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Теги: зброя, схованка, Волинь, СБУ
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