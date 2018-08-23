На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО
Сьогодні, 13:59
На Волині виявили схрон з трьома гранатами із запалами, пістолетом і 600-ми набоями різного калібру до стрілецької зброї.
Зазначається, що схованка була облаштована на території покинутого полігону у Рожищенському районі, де раніше проводили навчальні стрільби, - інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання зброї і джерел її надходження.
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Зазначається, що схованка була облаштована на території покинутого полігону у Рожищенському районі, де раніше проводили навчальні стрільби, - інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання зброї і джерел її надходження.
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