На покинутому стрільбищі на Волині знайшли схованку зі зброєю. ФОТО

На Волині виявили схрон з трьома гранатами із запалами, пістолетом і 600-ми набоями різного калібру до стрілецької зброї.Зазначається, що схованка була облаштована на території покинутого полігону у Рожищенському районі, де раніше проводили навчальні стрільби, - інформує пресслужба УСБ України у Волинській області.У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення осіб, причетних до незаконного зберігання зброї і джерел її надходження.