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Випускникам луцьких шкіл заблокують е-квитки

Випускникам луцьких шкіл заблокують е-квитки
У зв’язку з завершенням навчального року з 1 липня розпочнуть процес блокування електронних квитків випускників 2020 року.

Про це повідомляють на сайті Луцької міської ради.

Зазначають, що частина електронних квитків випускників, що мають право пільгового проїзду (повна пільга) відповідно до законів України, блокуванню не підлягають. Оновлення даних таких електронних квитків буде відбуватись під час щорічної актуалізації.

Тож випускників та їх батьків просять стежити за балансом електронних квитків та не поповнювати їх після блокування. У випадку блокування електронного квитка з залишком коштів просять звертатися до оператора електронних систем ТОВ “СІТІ КАРД СИСТЕМ” за адресою вул. Лесі України, 16а, м. Луцьк.

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Теги: Луцьк, блокування, е-квиток
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