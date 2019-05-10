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На Волині під час застілля чоловік вдарив ножем у живіт знайомого

На Волині під час застілля чоловік вдарив ножем у живіт знайомого
Сьогодні, 22 червня, від лікаря швидкої допомоги на лінію "102" поступило повідомлення про проникаюче ножове поранення чоловіка у Нововолинську.

Про це йдеться на сторінці місцевого відділення поліції у Facebook.

На місце події невідкладно виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Правоохоронці оглянувши помешкання та опитавши жителів квартири встановили, що напередодні події 28-річна жінка та її 37-річний співмешканець перебували за місцем проживання. Ввечері до них прийшов знайомий та запропонував випити спиртного. Під час застілля між присутніми виникла словесна перепалка, в результаті якої 29-річний гість схопив кухонний ніж та наніс удар у живіт чоловікові.

Потерпілого із проникаючим ножовим пораненням черевної порожнини госпіталізувавали до лікарні та прооперували.

Зловмисника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

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Теги: Нововолинськ, застілля, ножове поранення
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