Для випускників із ОРДЛО хочуть скасувати ЗНО
Сьогодні, 20:19
Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону «Про вищу освіту» для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.
Про це повідомляють на сайті глави держави.
Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.
Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.
Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.
«Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – сказав Володимир Зеленський.
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Про це повідомляють на сайті глави держави.
Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.
Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.
Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.
«Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – сказав Володимир Зеленський.
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Коментарі 1
Ну правильно українських школярів не шкода. А ті які продають країну, залюбки все скасуємо...
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