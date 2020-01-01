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Для випускників із ОРДЛО хочуть скасувати ЗНО

Для випускників із ОРДЛО хочуть скасувати ЗНО
Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону «Про вищу освіту» для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Про це повідомляють на сайті глави держави.

Зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Крім того, всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

Наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

«Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти», – сказав Володимир Зеленський.

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Теги: ОРДЛО, ЗНО, випускники, вступ
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Коментарі 1
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Ну правильно українських школярів не шкода. А ті які продають країну, залюбки все скасуємо...
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