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Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
У Луцьку сьогодні, 22 червня, до Дня скорботи та вшанування пам’яті жертв Другої світової війни, відбулось покладання квітів до пам’ятного знаку “Поранений солдат”, що на меморіальному комплексі “Вічна слава”.

У заході взяли участь представники міської і обласної влади та ветерани, - йдеться на сайті Луцькради.

За загиблими у роки Другої світової війни цього дня приспустили Державний Прапор України зі скорботною стрічкою на адміністративних приміщеннях міської ради та комунальних підприємств, державних підприємств, установ, організацій на території Луцької міської територіальної громади.

Окрім того, заборонили звучання розважальної музики у закладах торгівлі та громадського харчування.

Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні
Не забувати ніколи: у Луцьку вшанували пам'ять полеглих у Другій світовій війні

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Теги: День скорботи, вшанування, пам’ять жертви, Друга світова війна
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