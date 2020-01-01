У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка
Сьогодні, 16:41
У Рожищі померла пацієнтка, яка була інфікована COVID-19.
Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у Рожищенській райдержадміністрації.
Серце жінки перестало битися у понеділок, 22 червня.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19. Один із них - у Рожищенському районі.
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Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у Рожищенській райдержадміністрації.
Серце жінки перестало битися у понеділок, 22 червня.
Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19. Один із них - у Рожищенському районі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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