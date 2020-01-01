У Рожищі померла інфікована коронавірусом жінка





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Серце жінки перестало битися у понеділок, 22 червня.



Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі померла пацієнтка, яка була інфікована COVID-19.Про це Район.Рожище стало відомо із власних джерел. Інформацію підтвердили у Рожищенській райдержадміністрації.Серце жінки перестало битися у понеділок, 22 червня.Нагадаємо, за останню добу на Волині зареєстрували 70 нових випадків захворювання на COVID-19. Один із них - у Рожищенському районі.

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