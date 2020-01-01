Галина Падалко кличе на розмову про сексуальну освіту

Галина Падалко запрошує усіх долучитися до розмови про сексуальну освіту.



У межах Школи свідомого громадянина відбудеться розмова з гінекологинею та провідною лікаркою «Клініка доктора Цюха» Іванною Цюх на тему «Свідоме батьківство: як говорити з дітьми про «ЦЕ?» Про це вона повідомили на своїй сторінці у фейсбуці, - пише



«Сексу до шлюбу не має бути... Це, власне, всі розмови з батьками про секс, які у мене були. Отак от. При своїй освіченості та прогресивності мої батьки були вкрай не гнучкими до нових реалій світу та їх прийняття. Їх позиція була єдиноприйнятною та правильною. Це було дуже важко. Це добряче зіпсувало стосунки та купу нервів. Зрозуміло, що слова «презерватив», «контрацепція» і т.п. з уст моїх батьків я ніколи не чула. Та і не почую, скоріше всього. Якби років 5 тому мої батьки відвідали таку зустріч, все було би по-іншому», – написала Галина Падалко.



Із її слів, 15 років – середній вік перших статевих стосунків серед підлітків, що мали секс. Близько 20 % підлітків уже мали або мають статеві стосунки.

1/3 з цих підлітків зізналася, що мали незахищений перший контакт.

2/3 підліткових вагітностей закінчуються абортами.



«Я знаю, що після цієї розмови збільшиться кількість свідомих батьків, які знайдуть необхідні слова і нарешті скажуть: «Давай поговоримо, доню/сину». Я знаю, одного дня ваші діти подякують вам за те, що ви правильно розповіли їм про секс і дали правильні установки на це. Я знаю, що збережене психологічне та фізичне здоров'я дітей цінніше чийогось пересуду чи тиску охоронців пітекантропічної моралі», – зазначила вона.



Отож, зустріч відбудеться 23 червня о 18:30 в онлайн-форматі. Реєстрація за посиланням:

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